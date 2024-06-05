紀念六四從香港移師海外

由於六四天安門事件在中國大陸是一個禁忌話題，近年來在香港公開紀念也成了犯罪行為。因此有關的展覽、演出和報告會只能在海外舉辦。有專家指出，這樣的做法是一把雙刃劍。

（德國之聲中文網）在紀念北京天安門事件35周年的日子裡，當代歷史學家何曉清（Rowena He）受邀穿梭於美國、英國和加拿大之間，在一系列講座上做演講，為那些不能發言的人發聲。

1989年發生的鎮壓事件，在中國大陸仍然是一個禁忌話題。時至今日，究竟有多少人在街頭喪生仍是一個未知數，有人猜測數百人甚至上千。

曾經是自由燈塔的香港，30多年來，年年不忘為悼念死難者而舉行大規模的六四守夜活動，但這在今天已不可能。2019年，香港舉行大規模反政府抗議活動後，次年實施了《香港國安法》，之後當地為《基本法》23條立法，持不同政見人士失去了所有的活動空間，"煽顛罪"成為用來懲罰他們的重要法律依據。

2019年，何曉清應聘從美國來到香港中文大學擔任歷史副教授。2023年，港府拒絕延長何曉清的簽證，她本人亦被中大立即解僱。

紀念六四35年的日子裡，何曉清的日程安排得很滿，她認為這是她的職責所在。據瞭解，何曉清曾在1989年參與過中國廣州市的抗議活動。她對美聯社說，"我們不能繼續在香港點燃蠟燭了。因此，我們要在全球各地點亮它。"

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對中國大陸人很難抹去的記憶

為保留對天安門鎮壓的記憶，海外的紀念活動變得越來越重要。在過去幾年中，美國、英國、加拿大、澳洲和台灣等地出現了越來越多有關這一主題的演講會、集會、展覽和表演。但是，對六四的記憶很難從所有思想開放的中國人的腦海中抹去。

據何曉清回憶，當年17歲的她也同其他抗議者一道走上街頭，那是出於對祖國的摯愛。鎮壓發生時，她整晚守在電視機前無法入睡。後來回到學校，她被要求重複官方的定性說法，即政府成功平息了一場暴亂。只有這樣，她才能通過考試。

何曉清對美聯社說，"我從未殺過任何人。但這些年來，作為倖存者，負罪感揮之不去"。

流亡英國的前香港立法會議員羅冠聰 圖片來源： DW

海外紀念活動：一把 "雙刃劍"

為了保留對這一事件的記憶，紐約市去年6月開設了一個專門紀念天安門鎮壓事件的博物館。六四天安門事件中的學生領袖之一王丹擔任該博物館的負責人。他估計截止到今年5月初，該博物館吸引了大約1000名參觀者，包括中國移民、美國公民和香港人。王丹說，為了擴大觀眾群，他計劃在美國的大學校園舉辦不定期展覽，以及在其他國家舉辦長期性展覽。

荷蘭馬斯特裡赫特大學歐洲歷史和記憶研究教授西爾普（Aline Sierp）認為，海外紀念活動使記憶得以傳播和延續，為其他人和後代提供了瞭解的機會。但這可能是一把 "雙刃劍"，因為不同的地方會調整這些記憶，使其在未來面臨支離破碎，或者脫離原有語境的風險。

上周，倫敦一家劇院上演了話劇《5月35日》。該劇由在2020年《國安法》頒布後移居英國的香港僑民列明慧（Lit Ming-wai）創作，講述一對老年夫婦希望有機會公開悼念他們在1989年去世的兒子的故事。

該劇導演皮爾斯（Kim Pearce）是一名英國出生的80後，她表示，在很小的時候，這場悲劇就引起她的共鳴，當她讀到芬頓（James Fenton）的詩歌《天安門》時，曾感動得熱淚盈眶。她說，參與這個項目進一步加深了她與這些故事的聯繫。

(美聯社等)

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