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籲車企不投資海外 北京稱電動車談判不讓步

2024年9月13日

在歐盟對中國電動車加徵關稅案即將表決之際，中國官媒對於雙邊談判強硬表態，稱中方絕不會在「核心利益」上退讓一步。有消息另稱，中國政府建議車企儘量不要在海外投資，不要「盲目」相信外國政府招資的呼聲。

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圖為中國電動車廠商零跑汽車（Leapmotor）位於浙江的工廠。（資料照）
圖為中國電動車廠商零跑汽車（Leapmotor）位於浙江的工廠。（資料照）圖片來源： VCG/imago images

（德國之聲中文網）路透社週四（9月12日）引述知情者說法稱，中國商務部今年7月初在一場會議上，警告中國汽車廠商海外投資存在風險，告訴他們不要投資印度，並「強烈建議」不要赴俄羅斯、土耳其投資；對於在歐洲、泰國等地設廠的風險，則是以較為溫和的語氣強調。

知情者說，中國商務部鼓勵廠商把海外工廠用來從事最後的汽車裝配，並採用從中國出口的散裝零件，藉此降低地緣政治帶來的風險。

彭博社同日稍早的報導則稱，中國政府「強烈建議」其國內的汽車廠商，應確保先進的電動車技術留在中國國內。北京希望由中國國內來生產汽車的重要零件，再把這些散裝零件出口到國外，在其海外的目標市場當地裝配；之所以不鼓勵中企投資印度等國，目的也是保障中國電動車產業的知識與技術。

此外，中國官員還建議車企不要「盲目」相信或跟隨外國政府招募投資的呼聲，並稱那些邀請中國車企前去設廠的國家，通常都是對中國汽車已設置、或考慮設置貿易壁壘的國家。

中國外交部發言人毛寧在12日的例行記者會被問及「為何阻礙或控制電動汽車技術出口至印度、土耳其等地」，她僅回應：「這個問題建議向中方主管部門瞭解。」

德國人會購買中國電動車嗎？

可能帶來什麼影響？

近期多數大型中國車企都在尋求全球各地市場的在地化生產，盼能避免歐美對中國製電動車的懲罰性關稅。競爭日益激烈、中國國內銷售低迷之際，中國車企致力於向外拓展新的客戶，但官方希望關鍵零件生產應留在中國，此舉可能危害中國車企往全球發展的努力。

歐洲可能也受到影響。此前，西班牙、義大利等國都向中國車企招手，希望能促進當地的就業機會與經濟發展。

舉例來說，比亞迪（BYD）預計在土耳其設立的工廠，有望能達到一年15萬輛車的產能，並創造5000個工作機會。奇瑞汽車（Chery）則與西班牙企業合作，打算改建、重啟一間原本屬於日產汽車（Nissan）的工廠，使用一部分散裝的零件來裝配汽車。

不過，部分中國車企對於在歐洲獨立設廠，仍然保持謹慎，因為這需要大量資金，同時也要對當地法規和文化有深入瞭解。中國銷量第二高的車企吉利汽車（Geely）向路透社透露，正在歐洲物色適合設廠的地方，但「還沒有百分之百確定」。

比亞迪的歐洲攻勢

歐盟否決中企「最低進口價」提議

今年7月，歐盟以中企從政府獲取不當補貼為由，開始對中國製造的電動車施加臨時關稅；10月底，歐盟27個成員國將會就此案做最終表決

歐盟委員會已證實，中國商務部長王文濤下週將造訪布魯塞爾，在9月19日與歐盟委員會副主席東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）磋商電動車反補貼案。

法新社指出，雖然中國與歐洲雙方都強調要透過溝通對話來解決問題，但歐盟委員會發言人吉爾（Olof Gill）透露，至今為止，中方所做出的努力還不足以消除歐盟對「不當補貼」的疑慮。

吉爾表示，有幾間中國出口商提議，中企可以保證把產品價格維持在一個最低進口價以上，藉此來抵銷中國電動車獲得補貼對歐洲產業帶來的傷害。然而，經過「充分的評估」，歐盟認為這些提議都還是無法消除疑慮，因此會繼續與中方談判。

歐盟內部對關稅的分歧也仍未解決。西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）本週訪北京期間表示，歐盟應「重新考慮」對中國電動車加徵關稅一事，此一立場轉向令許多歐洲國家訝異；德國政府與業界此前一直對關稅抱持疑慮，總理發言人赫伯施特萊特（Steffen Hebestreit）回應桑切斯的言論便表示贊同。

中國企業大舉投資匈牙利 居民憂環境污染

中國官方透露不退讓訊號

對於歐盟的反補貼調查，中國批評為「保護主義」；為了反擊，中國也對歐洲豬肉、乳製品展開調查。

據台灣中央社報導，中國官媒央視旗下的新媒體「玉淵譚天」12日引述歐中電動車談判的不具名「核心人士」說法稱，「寧可談不成，中國在核心利益上也絕不讓一步」，因此呼籲歐盟應「及早做出正確的選擇」，取消對中國汽車加徵關稅。

該消息人士稱，雖然貿易爭端的原則與基礎是溝通與友好磋商，但「如果對方要價過高，無法達成預期結果也是正常的」；最重要的是，中國會堅決維護其「核心利益」。

（路透社、法新社、彭博社、中央社等）

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