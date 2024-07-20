竹子外交 大力反腐 越共總書記阮富仲病逝

越共總書記阮富仲本周五去世，享年80歲。在任期間，他打破限制，第三次當選總書記一職，然而他沒有走完這個任期。在他的治下，越南有著怎樣的變化，他又留下了什麼樣的政治遺產？

（德國之聲中文網）越共總書記阮富仲本周五（7月19日）在河內去世，享年80歲。越通社報導，阮富仲在一段時間患重病，儘管醫院精心治療，但因年老病重，醫治無效，於本周五逝世。

阮富仲是一位堅定的列寧主義者，他自2011年開始擔任越共總書記，並一度兼任國家主席。澳洲新南威爾斯大學越南問題專家塞耶（Carl Thayer）認為，阮富仲通過一場嚴厲的反腐運動確保越共對權力的壟斷。接受德國之聲採訪時他表示：「反腐運動針對的是黨的各級官員，包括政治局成員, 還有之前不被觸及的公安部和國防部。」

然而，越南仍然存在腐敗現象。「國際透明組織」最新公佈的清廉指數，越南在全球 180 個國家中僅排名第 77 位。三分之二的越南人認為腐敗是一個 「大問題」。

阮富仲是繼胡志明與黎筍之後任期最長的越共最高領導人。他在任內發起的"烈火熔爐"反腐運動旨在根除廣泛存在的腐敗。反腐運動已涉及數千人，其中包括政府高層和商界領袖。自今年3月以來，越南五位最高領導人中有三位均因未具說明的"不當行為"而離職----分別是國家主席、國會主席、以及一名政治局高級委員。今年5月末，越南國會選舉公安部部長蘇林（To Lam）為新任國家主席。蘇林一直是反腐運動的關鍵人物。

竹子外交

1944 年出生於河內的阮富仲在 1968 年加入越南共產黨。1981年到1983年赴莫斯科學習俄語，並在當時的蘇聯社會科學院完成了一篇關於黨的建設的博士論文。無論他後來擔任河內市委副書記、中央政治局委員，或者國會主席期間，黨和意識形態始終是阮富仲的重要政治主題。不過越南專家塞耶指出，在外交政策上，阮富仲則有務實的態度，他接受了「國家利益而非社會主義意識形態決定外交政策」。2023年11月，越南與昔日的敵人美國達成了一項全面戰略夥伴關係。兩個月後，中國國家主席習近平到訪，強調中越兩國的親密關係，並簽署了三十多項協議。這是越南所謂竹子外交的成功例子，2021 年底阮富仲曾這樣描述越南的竹子外交：「越南的外交就像竹子一樣，竹根穩固，竹身結實，竹枝柔韌，外交政策柔韌且睿智，執著而堅定」。這種外交的目的是通過與所有人合作的意願來確保自己國家的獨立，但不與他人結盟。

在經濟上，越南也採取了類似的策略。在東南亞國家中，越南是繼新加坡後，簽訂了最多自由貿易協定（總計15個）的國家，包括與東協（ASEAN）、中國、日本、韓國，還有和歐盟的協議。這些協定對越南過去幾十年的經濟繁榮起到了重要作用，越南的出口導向型經濟在2000年以來（除疫情期間之外），越南每年的經濟增長率都在5%到8%之間。

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然而，許多專家認為，阮富仲在經濟政策方面幾乎沒有提供推動力。前瑞典駐越南大使隆格倫（Börje Ljunggren）在一份關於越南的分析中寫道：「阮富仲代表的是黨的建設，而不是改革，他專注於加強黨和黨國的合法性。」他還指出，在越南更多地是「用法律統治」而非「法治」。換句話說，越共利用法律來鞏固其統治地位。美國的「88項目」記錄了越南羈押活動人士的狀況。到2024年初，該組織統計了178名被拘留者，其中包括律師和記者。在無國界記者的新聞自由指數中，2023年越南排名第175位，在180個國家中倒數第五。

隆格倫和塞耶都認為，儘管阮富仲權力巨大，但越南的一黨制仍然以集體領導為特徵，其中總書記只是其中一員。也就是說，決定權在黨的最高機構，而非某一個人手中。這也體現在2021年越共十三大上，他未能如願讓心儀的接班人陳國旺在中央委員會得到足夠的支持票。不過他這年第三次當選中央總書記，打破了同一人只能連續擔任總書記兩個任期的規定。他未能完成自己的第三個任期。越通社報導，越南將為他舉行國葬。在阮富仲去世後，中共中央發出唁電。根據中國官媒《人民日報》報導，唁電對阮富仲的去世表示「沉痛悼念」，並稱阮富仲是中國共產黨和中國人民的親密同志和真誠朋友。



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