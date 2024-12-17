竊取特斯拉機密——德、加雙重國籍在華商人被美判刑

竊取特斯拉機密——德、加雙重國籍在華商人被美判刑2024年12月17日
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（德國之聲中文網）周一（12月16日）被判刑的這名男子名為普弗盧戈柏爾（Klaus Pflugbeil），現年59歲。他於6月認罪，承認自己與商業夥伴邵一龍（音譯，Yilong Shao）合謀將特斯拉的電池生產機密出售給長島的商人--後者實為美國聯邦調查局FBI人員假扮。
普弗盧戈柏爾的律師、特斯拉發言人均未立即置評。邵一龍亦受到指控但仍在逃。
美國助理檢察總長奧爾森（Matthew Olsen）在一份聲明中表示："普弗盧戈柏爾竊取一家美國電動汽車製造商的商業機密，用於他自己位於中國的公司，這一行為使（中國）在一個關涉國家安全的關鍵行業受益。"
普弗盧戈柏爾擁有德國和加拿大雙重國籍。他於3月在紐約被捕。
檢察官稱，普弗盧戈柏爾和邵一龍以一家"位於美國的領先電動汽車公司"的商業機密為基礎，建立起二人的電動汽車電池生意。檢察官沒有點明這家被竊美國公司的名稱，但表示，這家美國公司於2019年收購了一家位於加拿大的電池組裝生產線製造商。這與特斯拉收購加拿大公司Hibar相吻合。
美國司法部表示，普弗盧戈柏爾和邵一龍曾就職於該加拿大製造商，後來普弗盧戈柏爾於2020年加入了邵一龍的生意。檢察官稱，普弗盧戈柏爾和邵一龍的公司在中國、加拿大、德國和巴西設址，生產與他們此前僱主同樣的電池組裝設備。
檢察官稱，去年，邵一龍在拉斯維加斯一次貿易展結識了FBI人員假扮的生意人，後來，普弗盧戈柏爾向這些假扮為生意人的特工發送了一份商業計劃書，其中包含了特斯拉的商業機密。
（路透社等）
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