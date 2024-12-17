竊取特斯拉機密——德、加雙重國籍在華商人被美判刑

美國司法部周一表示，一名在中國居住的德國和加拿大雙重國籍者在美國被判處24個月監禁。他被控竊取特斯拉的電動汽車商業機密用於自己與之競爭的電動汽車電池生意。

（德國之聲中文網）周一（12月16日）被判刑的這名男子名為普弗盧戈柏爾（Klaus Pflugbeil），現年59歲。他於6月認罪，承認自己與商業夥伴邵一龍（音譯，Yilong Shao）合謀將特斯拉的電池生產機密出售給長島的商人--後者實為美國聯邦調查局FBI人員假扮。

普弗盧戈柏爾的律師、特斯拉發言人均未立即置評。邵一龍亦受到指控但仍在逃。

美國助理檢察總長奧爾森（Matthew Olsen）在一份聲明中表示："普弗盧戈柏爾竊取一家美國電動汽車製造商的商業機密，用於他自己位於中國的公司，這一行為使（中國）在一個關涉國家安全的關鍵行業受益。"

普弗盧戈柏爾擁有德國和加拿大雙重國籍。他於3月在紐約被捕。

檢察官稱，普弗盧戈柏爾和邵一龍以一家"位於美國的領先電動汽車公司"的商業機密為基礎，建立起二人的電動汽車電池生意。檢察官沒有點明這家被竊美國公司的名稱，但表示，這家美國公司於2019年收購了一家位於加拿大的電池組裝生產線製造商。這與特斯拉收購加拿大公司Hibar相吻合。

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美國司法部表示，普弗盧戈柏爾和邵一龍曾就職於該加拿大製造商，後來普弗盧戈柏爾於2020年加入了邵一龍的生意。檢察官稱，普弗盧戈柏爾和邵一龍的公司在中國、加拿大、德國和巴西設址，生產與他們此前僱主同樣的電池組裝設備。

檢察官稱，去年，邵一龍在拉斯維加斯一次貿易展結識了FBI人員假扮的生意人，後來，普弗盧戈柏爾向這些假扮為生意人的特工發送了一份商業計劃書，其中包含了特斯拉的商業機密。

（路透社等）

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