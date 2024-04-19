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空襲
空襲是動用航空部隊對敵方地面、地下、水面、水下目標實施的轟炸和射擊，既可以針對大規模區域，也可以針對特定建築物。
跳轉至下一欄 即時新聞
即時新聞
2024年4月19日
2024年4月19日
美媒：以色列發起空襲 伊朗稱擊落無人機
2024年4月17日
2024年4月17日
擴大制裁 美國計劃全面回應伊朗空襲以色列
2024年4月14日
2024年4月14日
德國總理肖爾茨強烈譴責伊朗空襲以色列
2024年4月14日
2024年4月14日
伊朗對以色列發動大規模空襲
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
以伊衝突升級：以色列準備多線作戰？
以伊衝突升級：以色列準備多線作戰？
以色列和伊朗之間的軍事衝突是一個巨大的威脅。以色列在多大程度上為以伊朗及其盟友為目標的多線戰爭做好了准備？
衝突
2024年4月19日
2024年4月19日
事實核查：真真假假的伊朗空襲以色列
事實核查：真真假假的伊朗空襲以色列
成百上千的伊朗無人機擊中以色列境內的目標？幾天來，網路上流傳著大量相關影片，似乎印證伊朗對以色列的報復襲擊取得了巨大戰果。不過，德國之聲事實核查發現，許多影像資料都是來自於幾年前。
媒體
2024年4月16日
2024年4月16日
伊朗駐敘利亞大使館遭以色列空襲 後果怎樣？
伊朗駐敘利亞大使館遭以色列空襲 後果怎樣？
伊朗駐敘利亞首都大馬士革大使館遭以色列導彈襲擊，領館大樓被完全炸毀，聖城旅高級指揮官被炸身亡。伊朗威脅將進行報復。對衝突進一步升級的擔憂也越來越大。
政治
2024年4月3日
2024年4月3日
美國空襲伊拉克敘利亞 報復駐約旦基地遇襲
美國空襲伊拉克敘利亞 報復駐約旦基地遇襲
上周約旦東北部一個美軍基地遭遇無人機襲擊，造成三名美國士兵身亡。作為回應，美國襲擊了伊拉克和敘利亞境內目標。德黑蘭及其他國家譴責了美國的行動。
政治
2024年2月3日
2024年2月3日
以色列據報空襲敘利亞 數名伊朗革命衛隊成員喪生
以色列據報空襲敘利亞 數名伊朗革命衛隊成員喪生
消息人士對路透社表示，以色列周六朝敘利亞首都大馬士革發動導彈襲擊，一棟建築被夷為平地，造成四名伊朗革命衛隊成員喪生，其中包括該部隊在敘利亞的情報部門負責人。
政治
2024年1月20日
2024年1月20日
巴基斯坦空襲回擊伊朗 北京呼籲克制
巴基斯坦空襲回擊伊朗 北京呼籲克制
伊朗與巴基斯坦本周先後對對方境內的武裝組織據點發動空襲。中國對兩國來說都是重要的夥伴國，在該地區也有戰略利益。中國外交部稱，願為緩和事態發揮建設性作用。
政治
2024年1月18日
2024年1月18日
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