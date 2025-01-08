究竟有沒有用新疆棉？ Shein拒不回答

創辦於中國、目前總部設於新加坡的超快時尚零售平台Shein周二在英國議會聽證會上，多次避答關於新疆棉花的問題，引發英國議員不滿。

（德國之聲中文網）周二（1月7日）的聽證會上，Shein法律顧問Yinan Zhu表示，與Shein合作的供應商包含中國、土耳其和巴西的企業，其中許多是在中國。被問到Shein到底有沒有從新疆購買棉花，律師並未正面答覆，而是請求委員會允許她之後以書面回應。

英國議會跨黨派商業和貿易委員會主席伯恩（Liam Byrne）表示，Shein的律師一再拒絕回答問題，幾乎稱得上是「蔑視」委員會。伯恩批評，Shein身為即將尋求上市的大企業，卻幾乎拿不出任何證據說明原料產地和勞工處境，讓人對其供應鏈缺乏信心。

根據路透社報導，Shein已在倫敦申請上市，目前正在等待英國及中國金融監管機構的批准。

企業該不該公開承諾未使用新疆棉？

Shein多年來一直被指控商品含有涉及強迫勞動的新疆棉。 Shein在2023年曾向《華爾街日報》宣稱，該公司不從新疆、甚至不從中國採購棉花，但自2024年以來的聲明則未提及新疆，只強調對強迫勞動「零容忍」。

2021年，新疆棉曾引爆一波中國民族主義的抵制浪潮，當時許多曾公開「切割」新疆棉花的零售商都面臨中國政府和消費者的批評及抵制。

去年11月，Uniqlo執行長柳井正接受英國廣播公司（BBC）訪問時稱，該公司不使用新疆棉，隨後在中國社群網站上引發猛烈反彈，不少中國網友揚言拒買Uniqlo。中國外交部則稱新疆棉為「全世界最好的棉花」之一，希望企業排除政治壓力，作出符合利益的商業決策。

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（路透社）

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