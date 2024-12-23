穆利諾回應川普：巴拿馬運河每一平方米都屬於巴拿馬

巴拿馬總統穆利諾駁斥了美國當選總統川普发布的要奪回巴拿馬運河控制權的威脅言論。他說，「運河既不受中國、也不受歐盟或美國或任何其他政權的直接或間接控制。」

（德國之聲中文網）巴拿馬總統穆利諾（Jose Raul Mulino）周日（12月22日）駁斥了美國當選總統川普周六發布的威脅言論。川普抱怨美國船隻受到「不公平」對待，威脅要奪回巴拿馬運河控制權。

「巴拿馬運河及其毗鄰地區的每一平方米都屬於巴拿馬，並將繼續屬於巴拿馬，」穆利諾在社交平台X發布的影片中說道。

穆利諾的公開聲明雖未直接提及川普的名字，但是明顯是對川普在他擁有的社交平台真相社交（Truth Social）上抱怨該運河管理問題的回應。

川普说：「我們的海軍和商業船隻被不公平且不合理的方式對待，巴拿馬收取的費用簡直荒謬。」

川普还抱怨中國在運河周邊日益擴大的影響力，這對美國利益來說是一個令人擔憂的趨勢，因為美國企業依賴這條水道在大西洋和太平洋之間運輸貨物。

「運河本來應該完全由巴拿馬管理，而不是中國或任何其他國家，」川普表示，「我們絕不會讓它落入錯誤的手中！」

巴拿馬運河由美國於1914年建成，並根據民主黨總統卡特在1977年簽署的協議移交給中美洲國家巴拿馬。

1999年，巴拿馬完全接管了巴拿馬運河。

巴拿馬運河連接大西洋和太平洋。「運河既不受中國、也不受歐盟或美國或任何其他政權的直接或間接控制，」穆利諾說，「作為一名巴拿馬人，我拒絕任何歪曲這一事實的言論。」 圖片來源： Matias Delacroix/AP Photo/picture alliance

川普表示，如果巴拿馬不能確保運河「安全、高效和可靠的運行」，「那麼我們將要求巴拿馬運河歸還給我們，完全歸還，毫無疑問。」

穆利諾在他的影片聲明中駁斥了川普的說法，但他也表示希望與美國新政府建立「良好而彼此尊重的關係」。

「運河既不受中國、也不受歐盟或美國或任何其他政權的直接或間接控制，」穆利諾說，「作為一名巴拿馬人，我拒絕任何歪曲這一事實的言論。」

周日晚，川普在真相社交（Truth Social）上回應了穆利諾的聲明，他寫道：「那就拭目以待吧！」

（法新社）

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