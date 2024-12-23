穆利諾回應川普：巴拿馬運河每一平方米都屬於巴拿馬

穆利諾回應川普：巴拿馬運河每一平方米都屬於巴拿馬2024年12月23日
（德國之聲中文網）巴拿馬總統穆利諾（Jose Raul Mulino）周日（12月22日）駁斥了美國當選總統川普周六發布的威脅言論。川普抱怨美國船隻受到「不公平」對待，威脅要奪回巴拿馬運河控制權。
「巴拿馬運河及其毗鄰地區的每一平方米都屬於巴拿馬，並將繼續屬於巴拿馬，」穆利諾在社交平台X發布的影片中說道。
穆利諾的公開聲明雖未直接提及川普的名字，但是明顯是對川普在他擁有的社交平台真相社交（Truth Social）上抱怨該運河管理問題的回應。
川普说：「我們的海軍和商業船隻被不公平且不合理的方式對待，巴拿馬收取的費用簡直荒謬。」
川普还抱怨中國在運河周邊日益擴大的影響力，這對美國利益來說是一個令人擔憂的趨勢，因為美國企業依賴這條水道在大西洋和太平洋之間運輸貨物。
「運河本來應該完全由巴拿馬管理，而不是中國或任何其他國家，」川普表示，「我們絕不會讓它落入錯誤的手中！」
巴拿馬運河由美國於1914年建成，並根據民主黨總統卡特在1977年簽署的協議移交給中美洲國家巴拿馬。
1999年，巴拿馬完全接管了巴拿馬運河。
川普表示，如果巴拿馬不能確保運河「安全、高效和可靠的運行」，「那麼我們將要求巴拿馬運河歸還給我們，完全歸還，毫無疑問。」
穆利諾在他的影片聲明中駁斥了川普的說法，但他也表示希望與美國新政府建立「良好而彼此尊重的關係」。
「運河既不受中國、也不受歐盟或美國或任何其他政權的直接或間接控制，」穆利諾說，「作為一名巴拿馬人，我拒絕任何歪曲這一事實的言論。」
周日晚，川普在真相社交（Truth Social）上回應了穆利諾的聲明，他寫道：「那就拭目以待吧！」
（法新社）
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