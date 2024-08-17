稱台灣是「中國不動產」 澳洲前總理挨批

澳洲前總理基廷上周接受媒體訪問時稱「台灣是中國的不動產」。美國眾議院前議長佩洛西抨擊他的說法「愚蠢」。台灣外交部隨即發文抗議。亦有澳洲政治分析師與媒體人發出批評的聲音。

（德國之聲中文網）澳洲前總理基廷（Paul Keating）上週四（8月8日）接受澳洲廣播公司（ABC）節目《7.30》訪問，在提到澳洲與美國的防禦協議時，稱「台灣是中國的不動產」（Chinese real estate），並表示「中國的不動產是中國的一部分」。

基廷在採訪中還表示，他認為澳洲不應該在台灣問題上提供任何軍事支援。當被問及應如何支持那些不想要中國控制台灣的台灣人，基廷回答，「隨著時間的推移，這會在社會和政治上得到解決，這是那裡會發生的情況，但問題是，這不是澳大利亞的事情」，畢竟基廷反問道：有澳大利亞人希望自己的孩子「在台灣的海灘上被打死」嗎？

基廷在1991-1996年出任澳洲總理，是長期反對澳英美三邊協議（簡稱AUKUS）的重要政治人物。他在8日的採訪中還批評稱此協議會讓澳洲失去戰略自主性，「很可能會把澳洲變成美國的第51個州」。

美國前眾議院議長裴洛西曾在2022年訪問台灣 圖片來源： Senate Television/AP/picture alliance

針鋒相對

對基廷有關台灣的表態，美國前眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）在ABC另一個節目中批評道，基廷的不動產說法是「荒謬」和「愚蠢」的，「台灣就是台灣，台灣人民擁有台灣的民主。」佩洛西補充道，「我不知道他和中國有什麼關係，才會說出這樣的話，但這樣說確實不符合亞太地區的安全利益。」

針對佩洛西的批評，基廷回應稱「我們兩國都認為，台灣成為某種暴力接管的對像不符合任何人的利益。」，「這就是為什麼我上週在《7.30》節目中說，中國和台灣的利益將隨著時間的推移在社會和政治層面上得到解決。」基廷還批評佩洛西在2022年訪問台灣是「魯莽之舉」，幾乎導致美中軍事對抗，同時強調他所代表的是澳洲的國家利益。

台灣方面嚴正駁斥

就基廷的不動產說法，台灣外交部9日在其網站發表聲明予以嚴正駁斥，強調中華民國台灣是主權獨立國家，和中華人民共和國互不隸屬，絕非任何國家的「不動產」，這是國際社會普遍公認的現狀。台灣外交部補充道，台灣積極捍衛民主體制與尊重人權法治，不接受他國的威嚇逼迫，更不會因為少數國際人士無視國際現勢的偏頗發言，就改變我主權國家地位。

台灣外交部還表示，台灣與澳洲為印太區域理念相近夥伴，具共同戰略利益，基廷的言論與當前地緣政治情勢互相牴觸，且完全無法反映國際社會主流意見。

台灣外交部10日另發表推文指出：「熱愛自由的台灣人會堅決地捍衛台灣主權和民主。我們永遠不會允許台灣變成另一個香港或像烏克蘭一樣受到專制者攻擊。」

媒體報導

此外，身在澳洲的政治分析專家魏斯（Grant Wyeth） 14日在《外交家雜誌》（The Diplomat）上撰文，稱基廷是消極民族主義者（negative nationalist），認為基廷對美國的懷疑態度影響了他對任何情況的看法。

魏斯還寫道，基廷和中國共產黨一樣，認為民主在他們所構想的亞洲等級體系中並不重要，然而基廷應重新思考其觀點對澳洲重要利益的影響。魏斯最後指出：「我猜想大多數澳洲人都會將民主選擇視為重要的國家利益。他們會意識到，其他民主國家的衰退會削弱本國的民主。」

澳洲天空新聞台（Sky News Australia）主持史蒂夫普萊斯（Steve Price）則在相關節目中表示：「基廷在澳洲國防辯論場上投了一枚手榴彈。」普萊斯指出基廷只是重複一貫的反美政策，基廷暗示澳洲士兵可能會死在台灣沙灘上的說法「荒謬至極」。

參與節目的來賓哈格裡夫斯（Scott Hargreaves），同時也是澳洲公共事務研究所（The institute of public affairs）執行主任。他表示，認為澳洲能避開涉及台灣的亞太地區衝突的想法，不僅忽略了澳台之間的關係、也忽略了澳洲與其貿易夥伴日韓等國的關係，甚至澳美之間的盟友關係。



©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

