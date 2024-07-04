稅什麼？比亞迪泰國新廠投產

就在歐盟開始對包括比亞迪在內的中國電動汽車徵收臨時關稅的同一天，比亞迪宣佈在泰國開設的新廠投產，彰顯其繼續國際擴張的決心。

（德國之聲中文網）比亞迪在泰國開設的新廠位於曼谷東南部的工業區羅勇（Rayong），據該公司介紹，這家工廠每年可生產多達15萬輛汽車。比亞迪首席執行官王傳福在設廠儀式上表示，初期生產將集中在純電動汽車領域，之後將擴展到插電式混合動力汽車。

「比亞迪泰國工廠年產能為15萬輛，包括車輛和零件生產的四大工藝環節，將創造約1萬個就業崗位，」王傳福在設廠儀式上說道。

比亞迪的國際產能擴張

泰國長期以來一直是豐田、本田等日本汽車製造商的重要組裝中心，但現在正在努力將生產轉向電動車。泰國政府提供了大量稅收優惠，希望到2030年讓電動車佔據該國汽車生產總量的30%。

比亞迪在2023年第四季度超過馬斯克（Elon Musk）的特斯拉，成為全球最大的電動汽車銷售商。儘管特斯拉在今年第一季度重新奪回了首位，但比亞迪對其擴張持樂觀態度，表示將繼續在歐盟建立第二家工廠。

2023年12月比亞迪宣佈在匈牙利東南部城市塞格德建設新能源乘用車生產基地，成為首個在歐盟地區建設乘用車工廠的中國車企。今年5月中旬，比亞迪表示將考慮於2025年在歐洲建立第二家裝配廠，將以低於2萬歐元的價格在歐洲推出海鷗型電動汽車。比亞迪希望到本世紀末成為歐洲領先的電動汽車供應商。

儘管比亞迪去年錄得了300億元人民幣（約合41億美元）的創紀錄年利潤，但在2024年第一季度的收入低於預期。比亞迪在中國面臨激烈的價格戰，國內市場上有129個電動車品牌競爭，僅有20個品牌的市場份額達到1％或以上。

比亞迪的歐洲攻勢 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

中國的領先地位和貿易戰

中國在全球電動車轉型中處於領先地位，根據國際能源署的年度全球電動汽車展望，到2030年，中國道路上的汽車中將近三分之一將是電動車。

然而，歐洲監管機構對中國所謂的「過剩產能」表示擔憂，稱這是由中國政府過多的國家補貼造成的。為保護歐洲製造商免受廉價中國進口商品的衝擊，歐盟提議對中國製造商徵收臨時高關稅。7月4日生效的臨時關稅將根據不同製造商的情況徵收。上汽集團面臨最高的37.6%關稅，而吉利和比亞迪分別面臨大約20%和17%的關稅。這些關稅將加在現有的10%進口稅基礎之上。

上周末，歐盟和中國貿易負責人進行了會談，試圖避免一場激烈的貿易戰，但臨時關稅仍計劃於本周四生效。

儘管這些關稅很高，但它們仍顯著低於美國上個月對中國電動車實施的100%的稅率。

比亞迪的泰國戰略

比亞迪在泰國的工廠是該公司在東南亞開設的首家工廠，這個快速增長的區域電動車市場已經成為比亞迪的主導市場之一。比亞迪總裁兼首席執行官王傳福在開幕儀式上表示：「泰國有明確的電動車願景，正進入一個新的汽車製造時代。我們將把技術從中國帶到泰國。」

該工廠是中國電動車製造商在泰國進行的超過14.4億美元投資浪潮的一部分，這些投資得益於泰國政府的補貼和稅收激勵。

截至2030年，泰國計劃將年產250萬輛汽車中的30%轉化為電動車。泰國是區域汽車組裝和出口中心，長期以來一直由豐田、本田和五十鈴等日本汽車製造商主導。

「比亞迪正在利用泰國作為出口到東協和其他許多國家的生產中心，」泰國投資委員會秘書長特薩提拉沙（Narit Therdsteerasukdi）說。

比亞迪泰國的新工廠價值4.9億美元，將擁有每年生產15萬輛汽車的能力，包括插電式混合動力汽車。位於泰國東部羅勇區的這座工廠將雇傭約1萬名工人，其中一些工人在開幕當天操作機器，比亞迪的Dolphin車型的未完工車身在裝配線上移動。比亞迪的亞太區總經理劉學良表示：「我們還將在這裡組裝電池和其他重要零件。」

泰國是比亞迪最大的海外市場，研究公司Counterpoint的數據顯示，今年第一季度比亞迪佔據了泰國電動車市場的46%的份額，是乘用車市場的第三大玩家。其他在當地市場的電動車競爭對手包括長城汽車（Great Wall Motor）和特斯拉。

面臨挑戰與前景

比亞迪在泰國的經銷商目前正受到消費者投訴的審查，原因是激進的折扣政策讓一些買家對他們已購汽車價格的迅速縮水感到不滿。在中國，比亞迪的用戶也面臨同樣的問題。

比亞迪的電動汽車在中國的銷量已經領先，東南亞、南美洲和歐洲是其下一個目標。比亞迪目前在巴西、匈牙利和烏茲別克斯坦也有或正在建設工廠。

比亞迪的Dolphin車型在單次充電下可以行駛490公里（約300英裡）。在最近的曼谷車展上，展示的車型價格為859,999泰銖（約23700美元），美聯社報導稱，比亞迪在泰國新工廠生產的車輛將會有大幅折扣。



（綜合報導）

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