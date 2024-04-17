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移民難民
人口流動現象，難民是移民的一種，隨著社會發展，除了政治難民，經濟難民，還出現了所謂的環境難民。
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即時新聞
2024年4月17日
2024年4月17日
數百中國人買簽證「移民」德國 警方稱或被遣返
2024年4月11日
2024年4月11日
為了遏制難民潮 歐盟出台一攬子新法規
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
若烏克蘭輸掉戰爭 1000萬人將成難民？
若烏克蘭輸掉戰爭 1000萬人將成難民？
俄羅斯軍隊在烏克蘭大舉推進。德國未來是否會迎來更多難民？移民專家克瑙斯認為這很有可能會發生。
政治
2024年4月2日
2024年4月2日
伊朗官二代渴望「潤」去西方生活
伊朗官二代渴望「潤」去西方生活
伊朗政府官員自詡為伊斯蘭共和國的先鋒和捍衛者，但他們為自己的孩子提供教育和財政支持——以便移民出國，去西方生活。 伊朗議會議長之子便是其中一例。
社會
2024年3月31日
2024年3月31日
為難民引入工作義務？
為難民引入工作義務？
用支付卡取代現金、工作時報酬是每小時0.8歐元——針對為難民引入工作義務的討論正在德國進行，而不少政客希望通過此種方式來降低德國對難民的吸引力。
社會
2024年3月10日
2024年3月10日
德國難民問題積重難返 右翼趁機受益
德國難民問題積重難返 右翼趁機受益
去年有33萬難民在德國申請避難，加上100多萬烏克蘭戰爭難民，德國各州早已不堪重負。肖爾茨總理比原計劃提前3個月再次同州長召開難民峰會。
政治
2024年3月7日
2024年3月7日
01:54 分鐘
歐盟避難申請個案增加20%
歐盟避難申請個案增加20%
去年，在歐盟、瑞士和挪威境內提出的避難申請總數再度超過百萬，對比前一年漲幅明顯。大多數的避難申請者來自敘利亞和阿富汗。而避難的主要目的地則是德國。
社會
2024年2月28日
2024年2月28日
歸屬感與鄉愁: 「台灣遊客奇遇中國移民」
歸屬感與鄉愁: 「台灣遊客奇遇中國移民」
來巴西討生活的福建男人福安，擠在滿是「中國製造」的小商品市場裡，在彷彿永無休止的桑巴舞曲中，與太平洋彼岸的故鄉漸行漸遠。影片《睡覺時眼睛睜開》在柏林獲獎。德國之聲專訪了該片導演妮莉‧沃拉茲。
文化
2024年2月27日
2024年2月27日
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焦點話題
鎖定中國 華盛頓禁共產黨員移民美國
在美國透過各項制裁收緊中國相關人員赴美簽證後，現在又明文禁止共產黨員移民入籍。對此《環球時報》總編胡錫進則強調「不是壞事」。
政治
2020年10月5日
2020年10月5日