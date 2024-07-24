科隆/波昂機場：氣候抗議者粘在跑道上

氣候組織「最後一代」沖上科隆/波昂機場跑道，把自己粘在地上。 機場發言人表示，示威者已被捕。

（德國之聲中文網）周三（7月24日）早上，氣候活動人士在德國西部的科隆/波昂機場的圍欄上切割出洞口，沖進跑道，將自己粘在跑道上，導致航班暫時停飛。

激進氣候組織"最後一代"在社群網站平台X上聲稱對這次示威活動負責。"最後一代"希望推動德國政府達成一項國際協議，在 2030 年之前停止使用煤炭、石油和天然氣。

"今天只是個開始。在接下來的幾周內，我們將在德國、歐洲乃至全球範圍內重複這一行動。""最後一代"活動人士庫恩克勒（Ronja Kuenkler）對記者說。

庫恩克勒拒絕評論即將到來的巴黎奧運會是否會受到影響。儘管該組織本周承諾進行多次抗議活動，但周三之前的唯一一起事件是在奧斯陸機場切割圍欄。

環保人士向莫內名畫潑馬鈴薯泥 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

抗議者被逮捕，空中交通恢復

科隆/波昂機場的一位發言人周三晚些時候表示，航空旅行已恢復，但有一些延誤和取消。

她說，抗議者已被逮捕，並被指控違反集會法，以及對航空交通的危險干擾和非法侵入。

"最後一代"成立於2021年，這個名字暗指活動家們認為自己是地球達到氣候崩潰臨界點前的最後一代。在德國，他們的抗議活動主要集中在封鎖道路和跑道，試圖影響交通政策。

「最後一代」分裂了社會 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（德新社、路透社）

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