科技巨頭軟銀為何在美投資千億美元？

（德國之聲中文網）川普表示，軟銀這一對人工智慧基礎設施建設的投資將創造 10 萬個就業崗位。早在 2016 年川普首次勝選後，孫正義（Masayoshi Son）即承諾在美國投資 500 億美元，創造5 萬個就業崗位。此次更是翻了一番。

孫正義是軟銀集團創始人兼首席執行官，他以決策大膽而著稱，其投資有時回報豐厚，有時不然。軟銀投資了數十家矽谷初創公司，以及半導體設計公司 Arm 和中國電子商務巨頭阿裡巴巴等。股市上漲和人工智慧熱潮推高了軟銀資產價值，但尚不清楚其投資是否能創造那麼多就業機會。

孫正義是誰？

孫正義於 20 世紀 80 年代創立軟銀，將其從一家電信營運商拓展為可再生能源和科技企業。作為日本商界的領軍人物，他很早就預見到網路的發展前景，向矽谷初創企業等其它科技公司投入了數十億美元。

孫正義出身平凡。在加州大學伯克利分校就讀期間，他發明了一款袖珍翻譯機，並以 100 萬美元的價格賣給了日本電子產品製造商夏普。他在職業生涯中富於冒險精神，當網路在日本剛剛興起時就開始推動寬頻服務。2012 年，他斥資 200 億美元收購美國行動電話營運商 Sprint Nextel Corp，這是當時日本最大的海外收購案。

孫正義也承認自己的失誤，比如軟銀投資 185 億美元投資聯合辦公空間提供商 WeWork，該公司於去年申請破產保護。軟銀還投資了機器人披薩製作公司 Zume，該公司也陷入困境。在政治領域，孫正義顯示出精明的舉動：軟銀在游說和向美國政客政黨捐款方面的支出高達數十億美元。川普两次當選時，孫正義都迅速表示支持。

孫正義在2016年川普首次勝選後，承諾投資50億美元，創造5萬個就業崗位（圖片攝於2023年） 圖片來源： Kyodo News/IMAGO

軟銀是誰？

近幾個月來，軟銀從一些投資上漲中獲利，比如美國電子商務公司 Coupang、中國移動出行服務商滴滴全球和 TikTok 的中國開發商字節跳動。

孫正義的財富建基於早期對搜索引擎雅虎和中國阿裡巴巴的投資。他最初向阿裡巴巴投資 2000 萬美元，如今阿里巴巴已成為一個市值超過 2000 亿美元的電子商務和金融帝國。

軟銀還投資了 T-Mobile、德國電信、微軟、英偉達和拼車平台 Uber，以及數百家其它公司，匯集在其願景基金（Vision Funds）中。沙烏地阿拉伯主權財富基金和阿布扎比國家财富基金是該基金最大的投資方。

獲得軟銀投資的數百家初創公司包括機器人送貨公司 Nuro、遛狗應用程式 Wag、韓國物流公司 Coupang、東南亞拼車應用程式 Grab 和辦公室消息應用程式 Slack。

经過數年困難時期，由於願景基金的投資回報，軟銀上季度恢復盈利。一個重要因素是，軟銀持有英國晶片設計公司Arm股份相關的特許費和許可，該公司業務涵蓋智慧型手機、數據中心、網路設備、汽車、消费电子設備和人工智慧應用。

軟銀持有晶片設計公司Arm約 90% 的股份 圖片來源： KAZUHIRO NOGI/AFP/Getty Images

投重金於人工智慧

孫正義曾表示，他相信人工智慧將在十年內超越人類智慧型，影響从运输、製藥到金融、製造、物流等各個行業，並且從事人工智慧的公司和人員將成為未來 10 到 20 年的領導者。軟銀持有 Arm公司約 90%的股份，這使其在擴展人工智慧應用方面處於有利地位，因為大多数移动設備都運行在基於Arm的處理器上。

川普和孫正義表示，軟銀承諾投資的 1000 億美元將用於建設人工智慧基礎設施，但這筆支出究竟如何仍不清楚。人工智慧對就業的最終影響也仍是未知數。其大部分基礎設施都基於耗能的數據處理中心，這些中心建成後可能會僱用相對較少的人員。

創造就業？

即便軟銀履行了上次川普勝選時的承諾，投資了 500 億美元，也仍不清楚這樣一筆投資創造了多少就業崗位。

新冠疫情期間的停工使情況更加複雜。富士康科技集團是一家以生產蘋果 iPhone 聞名的台灣企業，該企業 2017 年曾表示，將在三藩市南部一個小鎮建設一個耗資 100 億美元的綜合體，僱用 13000 名員工。這贏得了川普的稱讚。但這項投資後來大幅縮減。

軟銀稱，截至 3 月，其員工人數為 65352 人。

（資料圖片：2018年）孫正義與軟銀願景基金（Vision Funds） 圖片來源： Tsuyoshi Oishi/Jiji Press/picture alliance/dpa

日本官員稱讚加強日美經濟聯繫

東京的官員對孫正義的倡議表示稱讚，認為這是在川普是否會對來自日本等盟友以及中國的進口產品徵收全面關稅引發擔憂之際，作出的一種善意姿態。

日本貿易和工業部長武藤洋二表示："總的來說，我相信通過日美企業之間不斷努力、擴大投資，將有助於進一步加強日美經濟聯繫，所以我覺得這是一件令人高興的事。"

另據日經中文網報導，川普12月16日與孫正義在美國弗羅裡達州海湖莊園舉行聯合記者會後也表示，作為美國同盟國的日本"非常重要"。他表示，非常願意與石破茂首相會面。此前，川普11月初勝選後，石破茂曾與其進行了五分鐘的通話。

（美聯社等）

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