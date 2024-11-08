祝賀川普勝選 普丁：準備好對話

雖然俄國把美國視為敵對國家，但在川普再度勝選之後，俄方似乎釋出願意重啟溝通的訊號。此前，川普曾稱希望快速終止俄烏戰爭，對此，俄羅斯總統普丁說，川普的想法「至少值得關注」。

（德國之聲中文網）俄羅斯總統普丁週四（11月7日）祝賀美國共和黨總統候選人川普贏得美國大選，並讚許川普今年7月遭槍手暗殺未遂時展現出「真男人」的勇氣。普丁說，俄國已準備好跟川普展開對話。

「我想藉這個機會恭喜他（川普）當選美國總統。」被問及他對川普第二個任期有什麼期待，普丁說：「我不知道接下來會發生什麼事，我沒概念。」他補充道，這次任期對川普來說是最後一任，「他要做什麼是他的事」。

這是川普勝選之後，普丁首次公開評論美國選舉結果，他這天在俄國的黑海渡假勝地索契參加一場論壇活動。此前，克裡姆林宮曾稱普叮噹時還不打算向川普致賀電。

川普能快速終結俄烏戰爭？

針對川普在俄烏議題上的立場，普丁表示：「他說過有關希望跟俄羅斯恢復關係、希望讓烏克蘭危機落幕，這些想法在我看來至少值得關注。」

競選期間，川普聲稱如果他勝選，他就有能力在24小時內實現烏克蘭和平。川普並沒有多談要如何達成這件事。克裡姆林宮曾對川普的主張表示樂見，並表示會等待具體的政策措施出爐。

7日，被問及如果川普要求跟他見面會談，普丁說，如果新的川普政府希望恢復跟俄方接觸，那他也準備好跟川普展開討論。

圖為俄國總統普丁今年10月在莫斯科參與金磚國家的商業論壇。（資料照） 圖片來源： Alexander Zemlianichenko/AFP

克裡姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）則稱，俄方不排除普丁在川普就職前跟他會面的可能性，因為川普「曾說他會在就職前打電話給普丁」。佩斯科夫先前曾重申，俄國視美國為「不友好」的敵對國家、且直接參與了烏克蘭衝突。

佩斯科夫駁斥了「普丁未能迅速跟川普接觸，可能傷害未來關係」的說法，強調俄國跟美國的關係早已在「歷史最低點」；至於要如何改變情況，取決於新的美國政府。

美聯社解讀，俄羅斯態度謹慎，顯示出俄方把美國大選視為兩種不討好選項之間的選擇。雖然川普以推崇普丁而聞名，但普丁也曾多次指出，川普第一次當總統時，對俄國施加的制裁和限制之多是前所未見的。

此前，有西方媒體稱川普可以算是俄羅斯的影響力代理人，但俄方跟川普都多次駁斥此說法。美國特別檢察官穆勒（Robert Mueller）調查過所謂的川普「通俄門」，但穆勒2019年的報告總結稱，雖然俄國政府確實有介入2016年的美國大選，但美國沒有發現證據可證明川普團隊有跟俄國「共謀」。

2024年美國大選期間，美國政界與媒體則多次警告俄羅斯試圖透過假訊息攻勢，干預美國選情並製造混亂。俄國對此亦多次否認。

烏克蘭怎麼說？

7日，烏克蘭總統澤倫斯基在匈牙利布達佩斯的一場峰會上表示，他並不知道川普打算快速終結烏克蘭戰事的具體計劃細節，川普也還沒與他討論。他認為，任何快速的終戰措施，說到底都會要求烏克蘭做重大讓步。

澤倫斯基說：「如果只有快，對烏克蘭來說就意味著損失。我就是不知道還可能有什麼其他方法，可能有些東西是我們不知道、沒看到的。」

圖為今年9月，烏克蘭總統澤倫斯基與當時是美國總統候選人的川普在紐約會面。（資料照） 圖片來源： Ukrainian Presidency/abaca/picture alliance

「我相信川普總統真的希望快速做決定，但『希望』不代表就會發生。我這麼說沒有任何批評的意思，只是在說現在的狀況如此。」澤倫斯基強調，烏克蘭要的是公平的終戰。

澤倫斯基是最早向川普致賀的國際領袖之一。他週三（6日）與川普通過電話，形容兩人的談話「非常棒」。

川普勝選之後，對烏克蘭的未來帶來了重大的不確定性，因為川普很可能大幅削減美國對烏克蘭的援助。與此同時，俄軍在前線持續進攻，美國與烏克蘭情資也指北韓軍隊至少已推進到俄羅斯庫爾斯克。

對於缺乏安全保障的停火協議，澤倫斯基強烈反對，形容這種主張是「胡說八道」，在烏克蘭看來，這些提議最終只有利於俄羅斯。烏方認為，烏克蘭必須獲得安全保障，未來才能避免俄羅斯再度發起更大規模的侵略。

（路透社、美聯社）

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