祖克柏前往海湖莊園會晤川普

祖克柏前往海湖莊園會晤川普2024年11月28日
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（德國之聲中文網）多家美國媒體引述Meta公司的一份聲明稱，祖克柏對于特朗普的晚餐邀請以及與川普的團隊談及下屆政府表示"感激"。
川普的顧問米勒（Stephen Miller）向福克斯新聞台表示，祖克柏在會晤中对特朗普表示了支持。"馬克顯然有他自己的利益，有他自己的公司和議程"，米勒說道。"但他明確表示，想要支持在總統川普领導下美國的國家更新（national renewal）。"
川普曾被臉書封號
2021年1月6日，川普第一任期即將結束之際，川普的支持者在華盛頓衝擊國會後，臉書曾封鎖了川普的帳號。
然而，Meta監事會最終得出結論，無限期封號不符合該平台的規定。2023年初，川普在臉書及Instagram的帳號恢復。這兩個平台均為Meta所有。
美國媒體評論認為，祖克柏與川普周三的會晤是想要搭建溝通橋樑的舉動。
據彭博社估計，祖克柏是全球第二富豪，僅次于X平台所有者馬斯克。馬斯克受到川普任命，在其第二任期內協助削減政府開支。
（德新社、美聯社）
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