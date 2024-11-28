祖克柏前往海湖莊園會晤川普

臉書創始人、Meta總裁祖克柏周三在特朗普位於佛羅裡達的地产海湖莊園與這位候任總統會面。

（德國之聲中文網）多家美國媒體引述Meta公司的一份聲明稱，祖克柏對于特朗普的晚餐邀請以及與川普的團隊談及下屆政府表示"感激"。

川普的顧問米勒（Stephen Miller）向福克斯新聞台表示，祖克柏在會晤中对特朗普表示了支持。"馬克顯然有他自己的利益，有他自己的公司和議程"，米勒說道。"但他明確表示，想要支持在總統川普领導下美國的國家更新（national renewal）。"

川普曾被臉書封號

2021年1月6日，川普第一任期即將結束之際，川普的支持者在華盛頓衝擊國會後，臉書曾封鎖了川普的帳號。

然而，Meta監事會最終得出結論，無限期封號不符合該平台的規定。2023年初，川普在臉書及Instagram的帳號恢復。這兩個平台均為Meta所有。

美國媒體評論認為，祖克柏與川普周三的會晤是想要搭建溝通橋樑的舉動。

據彭博社估計，祖克柏是全球第二富豪，僅次于X平台所有者馬斯克。馬斯克受到川普任命，在其第二任期內協助削減政府開支。

（德新社、美聯社）

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