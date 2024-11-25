社民黨提名肖爾茨為總理候選人

社民黨一致同意提名肖爾茨為下屆聯邦大選總理候選人。不過，這項提名還需要在明年一月的社民黨黨代會上獲得批准，方能正式生效。

（德國之聲中文網）社民黨主席團一致同意提名現任總理肖爾茨為下屆聯邦大選總理候選人。周一在柏林舉行的新聞發布會上，社民黨主席艾斯肯（Saskia Esken） 和克林拜爾 （Lars Klingbeil） 宣佈了社民黨的這一提名決議。不過，這一提名決議還需在明年一月11日召開的社民黨黨代會上獲得確認。

克林拜爾表示，這是一個「方向性的決議」。他同時還強調，基民盟總理候選人默爾茨 （Friedrich Merz）缺乏執政經驗。

過去兩周以來，社民黨內部就下屆聯邦大選總理候選人人選問題進行了公開的討論。根據德廣聯最新民調，社民黨籍國防部長皮斯托裡烏斯的民意支持率遠遠高於現任總理肖爾茨。紅黃綠執政聯盟宣告破裂之後，總理肖爾茨的民意支持率也一落千丈。

社民黨籍國防部長皮斯托裡烏斯（右）是目前民調支持率最高的政治家。 圖片來源： Annegret Hilse/REUTERS

社民黨主席團做出總理候選人決議之後，肖爾茨強調了黨內的團結以及他同國防部長皮斯托裡烏斯的個人友誼。當被問及，他為何認為自己比皮斯托裡烏斯更適合競選總理時，肖爾茨表示：「在我們社民黨內部，不會以這種方式討論問題。」他說，社民黨共同做出了決定，「而皮斯托裡烏斯則是目前最合適的國防部長人選。」

默爾茨已被提名為基民盟基社盟總理候選人。 圖片來源： Ruffer/Caro/picture alliance

繼聯盟黨提名默爾茨以及綠黨提名哈貝克之後，肖爾茨是明年聯邦大選中的第三位總理候選人。上述三人將率領各自政黨參加明年2月23日的大選角逐。

今年12月7日，選項黨計劃提名該黨主席威德爾（Alice Weidel）作為選項黨的總理候選人。至此，明年的聯邦大選中，各黨總共推出了四名總理候選人。總理候選人人數比以往歷屆聯邦大選都多。

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