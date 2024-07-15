社媒上熱搜 官媒低調處理——川普遇刺在中國的反應

川普遇刺的消息在中國公眾中引起極大關注，其當選概率增加成為社群網站談論的焦點。而全國性官媒《人民日报》只簡短報導川普遭遇槍擊，習近平向他表達慰問，國家重點網站中國網發表"川普遇刺是美國政治暴力的縮影"一文，稱該事件無疑會加劇美國內部的撕裂。

（德國之聲中文網）美國前總統川普遇刺後，他面帶鮮血，振臂高呼的照片在中國的社群網站登上熱搜。

振臂一呼的競選經典照片

"槍聲一向，選票拉滿"--知名專欄作家李月亮在微信公眾號文章中談到美聯社記者拍攝的川普遇刺後面帶血跡、揮舞拳頭，以美國國旗為背景的照片所帶來的公眾效應。文章說："這張照片，今天登上了全世界媒體的頭條。美國媒體更是高頻使用，並賦予了它極高的意義：面對暴力的不屈，美國精神的偉大，等等。當然，它最直接的意義還是直接拔高了川普的形象，讓他的魅力值大大加分。"圍繞這張照片，《中國日報》雙語新聞還以"' 川普遇刺照'瘋傳，攝影記者火了"為題，專門介紹拍攝這張照片的記者和拍攝過程。

社媒關注川普支持率大漲

川普遇刺對美國大選的影響也是人們最為關注的焦點之一。專欄作家李月亮在文章中寫道，"一般來說，這種暗殺行為，會引發選民的巨大同情和支持。偏偏川普这次表現又非常好。不但當時反應機敏，立刻蹲下，之後還把流著鮮血的頭伸出來，振臂高呼。展現了領袖的堅韌和不屈，而這也是民眾心中的領袖，在緊急時刻應有的樣子。美國人特別吃這一套......今天的最新民調就顯示，川普的支持率大漲到了69%。拜登只有可憐的16%，快被川普甩沒影兒了。遭槍擊的是川普，倒下的是拜登。"

不僅是自媒體，中國的官方網路媒體也紛紛報導襲擊事件發生後川普赢得2024總統選舉的概率從60%大幅上升至70%的消息。這一數字來源於加密貨幣預測市場平台 Polymarket發布的一項預測，即川普遇刺後的勝選概率達到 71%，遠遠領先於他的民主黨對手拜登（18%）。不過，《每日經濟新聞》等中國全國公開發行的財經類日報採訪的中國學者則淡化該事件對美國大選的影響。

川普突遭槍擊 目擊者稱：槍手就在屋頂上 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

官媒：川普可能得同情分與美國政治暴力的縮影

《每日經濟新聞》報導說，國際關係學院美國問題專家孫冰岩在接受該報記者採訪時說，"短期內，川普可能會獲得一些同情分。長期來看，這次事件的影響不大。"他說，"現在美國總統大選的兩極分化很明顯，任何事件都不會輕易動搖兩方選民的態度。對於中間選民來說，這個事件可能被視為民主黨的極端分子所為，但這不會對民主黨的選情有太大影響。"不過，孫冰岩也指出，"值得注意的一個現象是，川普遇刺後，馬斯克出來支持川普。接下來，川普团隊可能會去聯繫更多之前猶豫不決的共和黨人，現在川普受到同情，也得到全國性的支持，在這樣一個良好的氛圍中，宣佈（為其）背書.這可能會幫助川普巩固共和黨內部的溫和派支持，甚至贏得一些獨立選民的支持。尤其是像華爾街的這幫金主。"

三聯生活周刊7月14日發表的"川普遇刺：通往勝選的一槍？"一文中寫道，"根據美國民調網站"真實政治"（RealClearPolitics）的數據，截至2024年7月，川普的支持率略微領先，平均為44.4%，而拜登的支持率為41.6%。另一些民調顯示兩者之間的差距更小 。"文章援引清華大學戰略與安全研究中心學者孫成昊說，但此次事件後，共和黨內對具體問題的爭論會被政治暴力的陰影掩蓋，"短期內大家都會團結在川普周圍，更多地去譴責這起事件，而不是討論政治上的分歧。"文章末尾寫道，孫成昊認為，刺殺事件背後社會心理因素是美國選民在生活中"獲得感的喪失"："儘管沒有徹底地不好，但人們不滿的是'一代不如一代'，是新一代人沒有像老一代一樣享受美國作為世界大國的紅利的焦慮與疲憊。許多人將矛頭指向外來移民與非白人少數族裔，反映的核心問題仍是經濟問題。"經濟社會議題疊加在一起，都讓一部分人對體制一點一點失去信心，"因為選來選去這些問題都沒有得到很好地解決"。該文也援引居住在美國加州的政治法律學者張軍表示，川普遇刺事件對民主黨既是危機也是"機遇"，關鍵在於民主黨是否會正確認識到自身的危機、"痛定思痛"從而撤換總統候選人。文章還以黑體字強調張軍對本刊分析稱，川普遇刺未遂事件也是過去10年中美國政治極化現象的集中爆發，"左右兩翼在墮胎、種族、移民、環境等問題上，變得沒有任何共識，也不存在交流的空間。"

中國國務院新聞辦領導的國家重點新聞網站中國網7月15日發表中國國際問題研究院美國研究所副研究員郭金月撰寫的"川普遇刺是美國政治暴力的縮影"一文，稱"距離大選投票不足4個月上演的這場戲劇化事件，折射出美國政治鬥爭暴力化、白熱化的現實，或將對川普重返白宮產生助推作用。"文章說，在遇刺現場，川普在美國國旗的映襯和特勤局特工的護衛下揮舞拳頭的舉動，再次強化了其長期樹立的"強悍""不屈"形象，等於就地取材地完成了一次效果拉滿的宣傳造勢。該事件有利於川普巩固與其基本盤的關係，並爭取更多支持。文章還指出，事件發生後，特斯拉公司創始人馬斯克、對沖基金領域的億萬富翁奧科曼（Bill Ackman）宣佈支持川普，"該事件無疑會加劇美國內部的撕裂，為2024年大選增添新的不確定性。"

川普在遇刺受傷後的表現受到許多人贊譽 圖片來源： REUTERS

陰謀論基無市場

陰謀論也是中國社群網站有關川普遇刺事件的一個討論話題。在新浪微博上，雖然有人質疑這起事件與美國現任總統拜登和民主黨有关，但有網民指出，"國際輿論分析幾乎都認為這不可能，因為刺殺只會讓川普争取更多中間選民的同情票，對民主黨的選情是更不利的。"至於這起事件是不是川普自導自演的苦肉計，網民普遍給出否定的看法："川普的支持率本就有上升趨勢，沒必要整這麼一出；另外，真槍真彈，對於78歲的川普来說風險太大"許多網民認為這是川普命大、運氣好。有網民寫道，"子彈擊中了透明的提詞器改變了方向，命也是真大"，"不得不說，這真是一個奇跡。"專欄作家李月亮寫道："我個人覺得應該不是。因為槍手在200米開外，打中了川普的耳朵。這要是稍稍歪一歪，那可就是另一個故事了。川普或者他的團隊再想贏，估計也下不了這個手。但是你要說不是苦肉計吧，這次川普的運氣又實在太好。子彈打中耳朵，差那麼一點點就爆頭。而他流了血，看起來很像個受傷的英雄，事實上又幾乎沒事。倒是他的支持者一死兩重傷，加重了大家的情緒。還有，不但他在現場表現幾乎完美，連記者的片子都拍得完美。跟他的老朋友安倍相比，他真是好運爆棚。"

外交部與人民網低調處理

中國外交部7月14日發布"外交部發言人就美國前總統川普遭遇槍擊答記者問"的簡短消息稱，外交部發言人就相關問題表示，"中方關注川普前總統遭遇槍擊事件，習近平主席已向川普前總統表達慰問。"中國重要的官媒《人民日報》 7月15日的整個頭版和第二版都隻字不提川普遇刺事件，只在第三版才引述中國外交部回答記者問詢時，表示習近平已向川普前總統慰問。

(綜合報導）

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