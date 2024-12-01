研究：2040年之前 德國每年需引入28.8萬外籍勞工

儘管德國最近改革了勞工移民法，但專業人員短缺的問題依然相當嚴峻。一項調研顯示，勞工不足的問題只能通過引入移民來解決。

（德國之聲中文網）貝塔斯曼基金會授權展開的一項調研顯示，截至2040年，德國如果不大量引入移民，勞動力人數可能會減少10%。

這項調研稱，如果在2040年之前，不能夠每年引入28.8萬名外國勞工，德國就業人數將從目前的4640萬人，減少至2040年的4190萬人，甚至會在2060年時減少至3510萬人。

貝塔斯曼基金會移民問題專家舒爾茨（ Susanne Schultz）表示：「高生育率年代出生者退出就業市場後，我們將面臨嚴峻的挑戰。」她表示，德國必須發揮和提升自身潛力，但同時「由於人口結構的改變，也迫切需要引入大量移民。」

而另一項依據悲觀數據而設立的預估模型則顯示，截至2040年，德國每年需要36.8萬外來移民填補就業市場空缺，之後截至2060年，外來移民的需求量可能會降至每年27萬。

調研：為了彌補德國就業市場的空缺，必須引入大量移民。 圖片來源： Sven Hoppe/dpa/picture alliance

改革勞工移民法能夠解決問題嗎？

舒爾茨表示，當前引入勞工移民的力度，並不能滿足需求，因此，有必要消除障礙，並改善移民條件。

2023年，德國改革了勞工移民法，目的是方便和吸引外國專業技術工人進入德國就業市場。德國內政部長費瑟當時曾宣稱，德國已經擁有「世界上最為現代化的移民法」。

但貝塔斯曼基金會的最新調研卻顯示，如果地方政府機構和企業不具備歡迎文化，如果不提供長期居留的前景，那麼外國專業技術人員是不會前來德國的。

我希望得到平等對待 但不會為此祈求任何人

德新社一篇報導中提及的一個實例，令人深思。為了逃離內戰，一名當時21歲的敘利亞難民在2016年來到德國，後來他在德國讀完了學士和碩士學位。然而，作為一名在德國完成了高等教育的IT專家，他最終卻選擇去瑞士工作。這名敘利亞人表示：「為了得到平等對待，我在德國盡了最大努力，但得到的卻是歧視和拒絕。」他回憶到，在等待合適的工作期間，他做了很多短工，受盡了歧視，而合適的工作卻一直沒有等來。「我希望得到平等對待，但我不會為此祈求別人。

貝塔斯曼的舒爾茨表示，遺憾的是，這名敘利亞人的經歷絕非特例，「德國承受不了人才流失的後果，因此必須增強自身的吸引力。」

勞動力人口下降，對德國各地會產生哪些影響？

調研報告顯示，就業人口減少以及引入外國移民的迫切性，對德國各地造成的影響也不盡相同。

人口第一大聯邦州-北威州的人口將會減少10%，而與此同時，人口本來就相對稀少的圖林根州、薩克森安哈特州以及靠近德法邊境的薩爾蘭州受人口下降的衝擊就會更為明顯。

人口下降和老齡化趨勢，勞動力短缺的問題將日益嚴峻。圖為柏林的一個職業中介中心。 圖片來源： Jens Kalaene/dpa/picture alliance

即便是富裕程度較高的南部聯邦州，如巴伐利亞和巴符州，也會受到一定程度的衝擊。

而相比之下，漢堡和柏林等外來移民較多的大都市，就不會受到人口下降的更多負面影響。

（德新社，法新社）

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