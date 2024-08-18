歐洲2023年近5萬人死於高溫天氣

最新一項研究顯示2023年歐洲有近5萬人死於極端高溫天氣。去年也是有記錄以來最熱的一年。報告中亦提到一些應對高溫的積極措施所帶來的正面影響。

（德國之聲中文網）巴塞隆納全球健康研究所（Barcelona Institute for Global Health）本周一（8月12日）發布的一項研究報告顯示，去年歐洲有超過4,7萬人死於極端高溫天氣。

研究人員表明，2023年，歐洲南部地區的高溫致死率為全歐洲最高——去年也是有記錄以來最熱的一年。

據估計，希臘高溫致死人數最多，為每百萬人口393人，其次是保加利亞，每百萬人口229人，然後是義大利和西班牙，分別是每百萬人口209人和每百萬人口175人。

德國死於高溫天氣的人數約為每百萬居民76人。

研究對多國數據進行的分析顯示，女性死於高溫的人數明顯高於男性，老年人尤其容易因高溫天氣死亡。在全球變暖的趨勢下，高溫對健康造成的風險預計會進一步增大。

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應對措施拯救生命

研究還發現，應對高溫天氣改採取的適應性措施，如改進醫療保健、建立早期預警系統、加強溝通，以及工作場所健康與安全性的提高，均使高溫致死率有所降低。

該研究表明，若沒有這些適應性措施，高溫致死人數將會高出80%。

該研究的主要作者伊麗莎‧加洛（Elisa Gallo）表示：「研究結果顯示，本世紀以來，人類社會為適應高溫天氣改採取的措施，已大大降低了近年來高溫酷暑相關致死率，老年人尤其容易受到極端高溫天氣的影響。」

研究發現，最低死亡風險溫度（與溫度耐受性有關）已從2000-2004年期間的15攝氏度，逐漸上升到2015-2019年期間的17.7攝氏度。

「這表明，與本世紀初相比，我們不再那麼容易受到高溫天氣的影響，這應該得益於整體社會經濟的進步、個人行為的改善以及公共衞生措施的跟進，比如在經歷了2003年百年不遇的酷暑後開始實施的高溫預防計劃等。」加洛說道。

(德新社、路透社、法新社)

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