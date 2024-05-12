研究：远离社群網站，一周之內提升自尊

加拿大約克大學最近的一項研究表明，女性停止使用社交網路僅一周時間，自尊感和身體形象都得到了明顯改善。問題是，社群網站平台會推送這項研究的結論嗎？

（德國之聲中文網）對於Instagram、Snapchat和TikTok等社群網站平台上的許多年輕人來說，擺脫通行的美顏瘦身理想和標準相當困難，而這些趨勢可能是危險的。目前看來"流行"的就是纖腰、圓臀和細腿。

十年前，"大腿間隙"風靡一時。這是指女性雙腳並攏站立時，大腿內側互不接觸。大腿間隙也被稱為"綁腿"，它的擁護者認為，只要節食和鍛煉得當，任何人都可以擁有這樣的腿型。實際上能否擁有大腿間隙，受骨骼結構等遺傳因素的影響最大。

雖然對於大多數體重健康的女性來說，渴望擁有大腿間隙被認為是危險的，但似乎並不是每個人都意識到了這一點。

"大腿間隙是否健康？"和"如何快速獲得大腿間隙？"這只是谷歌快速搜索中跳出的兩個問題。別的相關問題中，"細腰"、"瘦腰"和"超級纖細"比比皆是。

"我今天吃什麼"的影片也開始流行起來，年輕人（通常是女性）詳細記錄了她們聲稱的日常飲食習慣--大多是低碳水化合物和無糖飲食。

另一方面，"身體積極運動"（body positivity）是另一種趨勢。倡導者認為人們應該接受自己的身體現狀。但社群網站用戶除非主動尋找，否則不太可能接觸到這類內容，因为社群網站的算法是以用戶的搜索結果和既定的觀看偏好為導向的。

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遠离社群網站一周，結果會怎樣？

很多研究表明，社群網站會對用戶的自尊感產生影響。加拿大多倫多約克大學最近的一項研究探討了短期內擺脱社群網站的影響。這項研究發現，女性停止使用社交網路僅一周時間，自尊感和身體形象都得到了明顯改善。

研究人員將66名女學生分成兩組，一組繼續像往常一樣使用社群網站，另一組則完全戒掉。研究人員事先詢問了她們對自己身體的感覺，以及是否希望自己看起來像模特兒。

一周後，當被問及同樣的問題時，那些不使用社群網站的人的身體形象得到了改善，尤其是那些最有可能內化瘦身理想的人。

作者說，在這一心理學研究領域，很少能看到如此大的效應。他們還補充說，這些改善可能不僅是因為脫离了社群網站，還因為參與者可能用更健康的行為取代了社群網站消費，比如與朋友共度時光、參加體育運動或戶外活動。

社群網站上充斥著各種健身網紅分享的內容 圖片來源： QualityStockArts/Pond5 Images/IMAGO

社群網站平台的使用呈上升趨勢

一般來說，人們很難脱离社群網站，尤其是年輕一代。事實上，這些年來，人們花在社群網站平台上的平均時間在增加。

今年1月，營運Facebook和Instagram的科技巨頭Meta表示，只要年輕人不謊報年齡，就會從他們的賬戶中隱藏"與年齡不符"的內容。

然而，迄今為止，監管嘗試收效甚微，而有義務執行這些規定的科技公司照章辦事的程度也很低。例如，歐盟的《數字服務法》的目的之一是保護未成年人，要求網路營運商刪除或隱藏特別有問題的內容，如美化飲食失調問題。但全球非營利組織"Reset"的一份報告顯示，只有不到30%的有害內容在必要時得以刪除。報告發现，社群網站平台TikTok的刪除率甚至比這還低。不過，今年早些時候，TikTok確實移除了"legginglegs"標籤。

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