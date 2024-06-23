研究發現：定期散步可減少背痛復發

一項新的研究發現，每周散步五天，每次半小時，可以將下背痛的復發率減少近一半。作者表示，更多關注預防性保健可在未來節省大量開支。

（德國之聲中文網）本周發表在醫學期刊《柳葉刀》上的一項研究建議，經常散步是預防腰痛復發的一種既便宜又簡單的方法。實驗表明，與對照組相比，每周進行五次半小時散步並接受理療師指導的患者復發率較低。

研究人員說，患者還報告說他們的生活品質有所提高，請病假時間減少了近一半。

老少咸宜的省錢又簡單的活動

作者表示，希望這些便宜而簡單的活動能夠對全球導致肢體受限的主要原因產生「深遠影響」。

澳洲麦考瑞大學理療學教授漢考克（Mark Hancock）說：「散步是一項成本低、普及率高且簡單的運動，幾乎所有人都可以參加，無論其地理位置、年齡或社會經濟地位如何。」

全世界大約有8億人被認為患有下背部疼痛。每10個康復者中就有7個在一年內復發。

在全球範圍內，腰疼都是導致肢體活動受限的主要原因 圖片來源： DW

研究是如何進行的？

這項研究對700名剛從下背痛中康復的成年人進行了長達三年的跟蹤調查。隨機抽取其中的一半人，為他們量身定製散步計劃，並由理療師提供幫助。其餘的人則作為對照組，讓他們採取自己認為合適的個人活動或醫療措施。

漢考克說：「與對照組相比，干預組出現活動受限性疼痛的發生次數更少，而且他們復發前的平均時間更長，中位數為208天，而對照組為112天。」

步行有益背部肌肉健康 圖片來源： Colourbox

為什麼散步對背部有益？

漢考克推斷說：「我們並不確切地知道為什麼步行對預防背痛有如此大的好處，但它很可能是輕柔的往復運動、運用並強化脊柱結構和肌肉、放鬆和減壓、釋放令人感覺良好的內啡肽等一系列因素的共同作用。」

他補充說，散步還能帶來許多其他值得重視的健康益處，包括改善心血管健康、增加骨密度、減肥和改善心理健康。

該研究的作者指出，隨著預期壽命的延長以及久坐不動的工作和休閒習慣的增加，下背痛正在成為國際上越來越常見的健康問題。

他們還說，考慮到世界各地衞生系統的負擔日益加重，專門用於該領域研究、預防和護理的資源顯然太少。

（德新社、柳葉刀）

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