研究：生成式人工智慧在中國應用最廣

一項問卷調查顯示，中国是全球範圍內生成式人工智慧應用最廣泛的國家。另一報告顯示，中國在這一領域的專利申請數量居全球之冠。但專家指出，僅看專利的數量還不能說明問題。

（德國之聲中文網）軟體公司SAS和柯爾曼‧帕克斯研究公司（Coleman Parkes Research）於本周二（7月9日）共同發布的一項問卷調查結果顯示，83%的中國受訪公司已在使用生成式人工智慧（GenAI）。

來自16個國家、眾多行業的1600名企業高管參與了這次問卷調查。在ChatGPT的誕生地美國，有65%的受訪企業使用生成式人工智慧。全球的平均比例為54%。在德國，這一比例為57%。

這一最新調查的結果顯示了中國推動這一技術進步的努力，以及相應的發展水準。

中國申請專利數量為美國6倍

根據世界智慧財產權組織（Wipo）上周公佈的一份排名，中國在生成式人工智慧領域的專利申請據世界首位。中國在2013年到2023年間提交了超過38000項與生成式人工智慧有關的專利申請。

在同一時期來自美國的該領域專利申請僅有6276項，儘管華盛頓政府試圖通過對特定產品和服務的出口限制來遏制中國的技術和軍事崛起。

香港科大推出AI講師 愛因斯坦親自授課 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

來自中國的專利申請涵蓋了從自動駕駛到出版、文檔管理等廣泛的領域。在專利排行榜上名列第三至第五位的分別是韓國（4155項）、日本（3400項）和印度（1350項）。

SAS和帕克斯研究公司的調查得出結論稱，在運用人工智慧進行監控方面，中國全球領先。人們將收集的電子通訊和移動定位數據與其他訊息相結合、進行分析，由軟體得出個人的詳細特徵。專家提醒，由於當事人並不全面瞭解自己哪些個人數據被收集以及被應用到何處，用戶的個人隱私可能受到侵犯。

“人工智慧監控軟體的算法往往被歸為公司的商業秘密，缺乏透明度，因此較難讓供應商為濫用數據或失誤承擔責任，」SAS的人工智慧專家斯格拉沃（Udo Sglavo）說。

誰在發布最好的模型？

目前應用較為廣泛的生成式人工智慧工具包括OpenAI的ChatGPT、谷歌的Gemini和百度的文心一言。

數據工人 : AI的隱形訓練師 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

世界智慧財產權組織的數據顯示，生成式人工智慧領域提交專利申請最多的公司包括中国網路巨頭、TikTok母公司字節跳動、阿里巴巴集團和微軟公司。後者曾支持初創企業OpenAI開發了ChatGPT。

該組織總幹事鄧鴻森（Daren Tang）指出，專利的數量並不能說明專利的品質。他解釋說，一項技術處於如此早期階段，很難判斷哪些專利將具有市場價值或能夠推動社會產生變革。「隨著時間，數據和發展將說明問題，讓我們拭目以待。」

「專利只是事情的一個方面”，史丹佛大學的人工智慧專家馬斯萊（Nestor Maslej）說，專利得以付諸實踐的比例與一個國家的法律環境有關。"談到人工智慧的活躍程度，一個非常重要的問題是，誰在發布最好的模型？這些模型來自哪裡？至少從這個標準來看，美國仍遙遙領先。」

另外在人工智慧私人投資和新成立的人工智慧初創企業數量方面，美國也領先於中國。而中國領先的領域是工業機器人。

（路透社、法新社、美聯社）

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。