研究機構下調德國經濟展望：從「微增」到「微減」

幾大經濟研究機構再度下調了原本就不樂觀的今年德國經濟預估。受能源價格上漲、經濟結構轉型以及中國競爭壓力的影響，今年德國經濟將總體下滑0.1%。

（德國之聲中文網）周四發布的德國經濟秋季評估報告中稱，2024年，德國國民經濟生產總值有可能會減少0.1%。而今年三月發出的評估報告中還曾認為今年可以實現0.1%的經濟增長。對2025年的經濟預估也從原本1.4%的增長下調至0.8%，2026年則可以實現1.3%的增長。

德國經濟研究所評估及經濟政策部負責人達尼-科內德裡克（ Geraldine Dany-Knedlik）表示：「除市場氛圍低迷之外，結構性調整也對德國經濟造成了負面影響。去碳化、數位化、人口變化以及來自中國強有力的競爭壓力引發了結構性的調整進程，而這一切都對德國經濟的增長前景造成了負面影響。」

過去兩年以來，德國經濟一直裹足不前。德國經濟研究所表示，明年開始，德國經濟有望出現緩慢的復甦勢頭，但短期內將無法恢復至疫情前的水準，尤其是工業界將面臨極大的壓力。能源價格上漲以及中國高品質工業產品帶來的競爭壓力，令德國產品在國際市場不斷受到擠壓。而全球市場的疲軟則體現在訂單減少方面。

多家德國經濟研究機構認為，加工行業所面臨的問題則主要體現在投資減少方面。持續高企的利率水準以及經濟和地緣政治的不確定性，無論是對企業投資，還是對私人消費可能都產生了負面影響。評估報告中稱：「對私人家庭而言，他們更傾向於儲蓄，而不願將余錢用來購房修屋或用於消費。」

聯合評估報告：通貨膨脹率將逐漸趨緩。 圖片來源： Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

失業率有可能會繼續攀升

持續的市場疲軟也將會對就業市場造成衝擊。今明兩年內，失業率有可能會上升至6%。而直到2026年，失業率才有可能恢復至2023年5.7%的水準。評估報告中稱：「經濟停滯在就業市場上留下了明顯的痕跡。」

經濟學家們相信，通貨膨脹問題會出現明顯緩解。繼去年通貨膨脹率一度達到5.9%之後，今年的通膨將回落至2.2%的平均水準。而今後兩年的通膨將在2%的水準上浮動。

德國經濟聯合評估報告是德國政府進行十月經濟形勢評測的重要參考，也是制定稅收評估的基礎。聯邦經濟部出台的春季評估中，認為今年德國可以實現0.3%的經濟增長，明年可增長1%。聯合評估報告是由基爾世界經濟研究所和柏林德國經濟研究所等多家機構聯合起草的。

（德新社）

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