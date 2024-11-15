研究：德國人對民主滿意度創新低 排外氛圍升高

在德國政府解體，準備迎接提前大選之際，一項最新研究顯示，德國民眾對當前民主政治的滿意度創下新低。與此同時，有排外、崇尚威權等極右觀念的人群擴大。

（德國之聲中文網） 德國萊比錫大學今年早些時候進行的一項有代表性的系列調查 顯示，雖然接近9成的德國人仍然認可和贊同民主作為理念，但被問到民主"目前在德國的運作狀況"，只有42.3%的受訪者表示滿意，低於兩年前57.7%。

這也是該調查2006年開始觸及這一問題以來，對民主滿意度最低的一次。在德國東部，僅有29.7%的受訪者對目前德國的民主政治感到滿意，遠遠低於西部的45.5%。

研究報告主筆德克爾（Oliver Decker）教授解釋說，分析顯示，對日常民主運作不滿意的人，其不滿往往集中在政治人物和政黨身上。抱怨自身影響力不足的人中，不少人不願接受妥協選項，而要求自己的看法得到完全貫徹。人們在同政治和國家機構打交道過程中感到不滿的另一個原因是官僚主義。

調查還得出結果，有大約兩至三成的德國人具有排外傾向。其中31.5%的德東居民有排外觀念，在西部這一比例為19.3%。在德國西部居民中，60歲以上的人群中排外觀念最為普遍，而在東部，則是31歲到60歲之間的群體。

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選項黨支持者對獨裁者更有好感

調查報告的作者之一海勒（Ayline Heller）對德新社表示，"排外"往往是走向右翼極端主義的"入門毒品"，這一仇怨情緒增加的一個原因是，公共生活中越來越多從前會引起側目的越界言論如今得到容忍，這種紅線的推移與社會氛圍的變化和政治討論的態度激化有關。

如果綜合觀察右翼極端主義的多種面向，包括沙文主義、粉飾納粹主義、反猶主義、社會達爾文主義以及贊同右翼威權專制，德國東部和西部的差別並不明顯。調查得出結論，具有完整穩固的極右翼世界觀的德國人在東部和西部的比例都是4.5%。

在對右翼威權專制有好感的受訪者中，德國另類選擇黨（AfD）支持者的比例最高；選項黨選民中，具有沙文主義傾向的人的比例也是最高的，其次為自民黨（FDP）和聯盟黨（CDU/CSU）選民。

此外，在幾乎所有的社會不滿和仇恨情緒中，涉及的男性比例均明顯高於女性。

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未來充滿不確定

報告作者認為，調查表明，很多德國人對未來充滿不確定感，一些人繼而在排斥"外來者"和反對社會的多元化進步中尋求自身的認同。

不過社會心理學教授德克爾指出，儘管很多人對民主抱有質疑，但這並不意味著，威權主義或極右的解決方案會在民眾中得到廣泛的共鳴。

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德國聯邦政府反歧視專員阿塔曼（Ferda Ataman）則認為，有關調查研究的結果應引起警覺，"如果繼續這樣發展下去，我們豈不是會變成一個充斥不滿和怨恨的國度"。她說，研究證明了許多德國人的日常觀察，針對某些群體的仇恨在德國達到了一個新的維度， "上百萬人在日常生活中感受到歧視。"

萊比錫大學的"威權主義研究"自2002年以來定期進行，調查德國民眾中威權主義等反民主傾向。本次有2500名居民參加了問卷。

（德新社、萊比錫大學）

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