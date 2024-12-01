研究報告：空氣污染每年造成150萬人死亡

醫學雜誌《柳葉刀》新近發表的一份研究報告顯示，心臟和呼吸系統疾病同森林火災或耕地燒荒所造成的空氣污染密切相關。而中國、印度、奈及利亞以及印度尼西亞則是受影響最嚴重的國家。

（德國之聲中文網）醫學雜誌《柳葉刀》周四發表的一篇文章稱，火災造成的空氣污染同全球每年150萬人的死亡有密切關係，其中造成死亡人數最多的國家是中國、剛果民主共和國、印度、印度尼西亞和奈及利亞。

文章寫道，隨著氣候的變化，森林火災將變得更加頻繁和劇烈，預計未來幾年內，死亡人數也將進一步增多。

研究人員還注意到，在2000年至2019年期間，每年有45萬人死於與空氣污染相關的心臟疾病。另有22萬人的死亡則被認為是火災中排放到大氣中的煙幕和微顆粒引起的呼吸系統疾病而造成的。

研究顯示，在空氣污染導致的全球總計153萬死亡病例中，90%以上發生在低收入或中等收入國家，其中大約40%集中在撒哈拉沙漠以南的非洲國家。

採取行動已刻不容緩

研究報告作者呼籲採取「緊急措施」，應對空氣污染所造成的死亡病例，他們還強調了貧困國家所遭受的「氣候不公」境況。

上周，在聯合國氣候會議上，富裕國家達成一項共識，同意在2035年前每年為應對氣候變化提供三千億美元資金，但這一金額遠遠低於發展中國家的期望。

今年11月，德國波昂大學和巴西米納斯吉拉斯（Minas Gerais）聯邦大學發布的一項研究報告也顯示，為亞馬遜流域制定製止濫砍濫伐的政策，將會改善當地的居民健康狀況。

印度霧霾嚴重，北部部分地區的能見度幾乎為零。 圖片來源： Subrata Goswami/DW

火災和煙幕帶來的危機

本月初，南亞一些地區被有毒煙幕所籠罩，印度首都新德里及其周邊地區的學校被迫關閉，大量航班出現延誤。有關當局稱，季節性耕地燒荒、飛機排放以及工業生產的相互作用，造成了這次嚴重的空氣污染。

而上周，因森林大火，厄瓜多爾政府宣佈全國進入為期六十天的緊急狀態。官方表示，這個位於安第斯山脈的國家目前正在抗擊13處森林大火和嚴重的乾旱。

（法新社，艾菲社）

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