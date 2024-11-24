研究報告：中國重新加大對太平洋島國的投資力度

澳洲智库最新發布的一項調研顯示，中國重新開始加強對太平洋島國的魅力攻勢，北京對上述地區提供的援助和基建投資「都已有所回升」。

（德國之聲中文網）過去十年當中，中國向太平洋島國投入了數十億美元的資金。這也是中美競爭中，中方努力擴大影響力的表象之一。

澳洲智库洛伊研究所在其最新發表的調研報告中指出，新冠疫情期間，中國對太平洋島國的經濟援助一度開始回落，而過去幾年間，相關的資金投入又開始回升。

洛伊研究所在其年度報告中寫道：「北京已經告別了疫情導致的低迷時期，現在開始推行一種更具競爭力、也更有政治目的性的援助模式。」

報告稱，中國增加對太平洋島國經濟投入的同時，中方承諾的項目也越來越多。這種跡象足以顯示，中國在太平洋參與大型項目的野心正在迅速復甦。

澳洲是太平洋島國的傳統盟友，迄今也仍是該地區的最大資助國。不過，洛伊研究所的報告稱，中國已經超越美國，成為對太平洋島國的第二大資助國。



2022年，中國在太平洋島國的支出為2.56億美元，比三年前增加了14%。而同年澳洲对太平洋各島國的援助則為15億美元，美國為2.49億美元，同此前一年相比，美澳兩國對太平洋的資金投入都有所減少。

洛伊研究所的報告發現，中國在整個太平洋地區的參與方式已經發生了明顯轉變。同此前一擲千金的模式不同，中國開始越來越聚焦於幾個同北京關係良好的太平洋島國。

索羅門群島和吉里巴斯在2019年同台灣斷絕外交關係之後，中國開始在上述兩國升級校舍、修橋鋪路，並提供了政府用車。而巴布亞紐幾內亞2023年同美国签署安全协议之後，中國對該國的發展援助則開始明顯減少。

(法新社）

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