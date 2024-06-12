研究：單方面免簽促進中國旅遊業復甦初顯成效

聚焦中國的歐洲研究機構Sinolytics最新發布的報告顯示，中國從去年12月開始對十幾個國家實行的單方面免簽政策已經開始顯現出對旅遊業的促進作用。今年第一季度中國出入境人數已經恢復到疫情之前水準的92%。

（德國之聲中文網）2023年12月1日開始，中國對德國、法國、義大利、荷蘭、西班牙和馬來西亞等國家的公民單方面免簽政策。這些國家護照的持有者因商務、旅遊、探親訪友或過境中國不超過15天，可免辦簽證入境。

咨詢機構Sinolytics本周發布的最新調研顯示，這一單方面免簽政策已經初步顯現出對於旅遊業的促進作用。這家分別在柏林和北京設有辦事處的歐洲研究機構分析指出，今年第一季度中國出入境人數已經恢復到疫情之前水準的92%。

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從2024年1月到3月，有1310萬名外國人進入和離開中國。這一數字與2023年第一季度相比已經增加了三倍有餘——那時候中國剛剛結束嚴格的防疫政策，恢復正常出入境。而與疫情之前的2019年第一季度相比，今年第一季度的出入境人數僅低了8%。

新冠疫情爆發後，在中國實行嚴格出入境限制的三年時間裡，簽證方面的障礙和入境後的強制隔離措施導致外國人到中國旅遊幾乎成為不可能。而在結束「清零」防疫政策、逐步放開出入境管制之後，中國的經濟也未能如外界預期的那樣快速復甦。

德國被中國選入首批單方面免簽待遇國 圖片來源： Maksym Yemelyanov/Zoonar/picture alliance

2023年11月，中國外交部發言人毛寧宣佈對部分國家實行單方面免簽政策時表示，該舉措是為了「進一步促進中外人員往來，服務高品質發展和高水準對外開放」。首批「入選」享受免簽待遇的歐洲國家是德、法、意、荷、西五國——同時也是在歐盟當中經濟總量排名前五的國家。今年3月，中國又將另外六個歐洲國家納入單方面免簽範圍，分別是瑞士、愛爾蘭、匈牙利、比利時和盧森堡。

這一免簽待遇沒有次數限制。也就是說，在中國境內逗留15天之後，如果短暫離境之後再重新入境，就又能夠再免簽停留15天。

今年5月，中國國家主席習近平在訪問法國時表示「歡迎更多法國朋友赴華」，並宣佈將對法國等12國公民短期來華的免簽政策延長至2025年底。

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除了實行單方面免簽之外，中國還推出了一系列措施幫助外國人解決在華使用移動支付的問題——由於手機支付在中國非常普及，使用現金在不少情況下已經行不通，因此對於赴華旅遊的外國人來說，移動支付之前一直都是個令人頭疼的問題。現在微信支付已經可以綁定外國的信用卡。

Sinolytics的分析研究指出，單方面免簽政策看起來對於旅遊業的復甦起到了積極作用。該研究分析指出，2024年第一季度通過上海口岸入境的外國人當中，有23%是來自享受單方面免簽待遇的國家。此前，中國還引入了針對數十個國家公民的144小時過境免簽政策，在中國過境中轉的旅客可以在包括上海在內的多個地區停留最多七天。如果把過境旅客也算進去，那麼在上海免簽證入境的外國人則佔到了78%以上。

不過該報告也指出，單方面免簽政策對於旅遊業的促進效果是否能夠在第二季度持續下去，仍需進一步觀察。由於暑期即將到來，第二季度的外國人出入境數量繼續增長將具有里程碑式的意義。

（Sinolytics）

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