石破茂將出任日本新首相

日本自民黨周五（9月27日）推選前幹事長、現年67歲的石破茂為第28任總裁。他也將成為日本新一任的首相。

（德國之聲中文網）日本自民黨周五（9月27日）推選前幹事長、現年67歲的石破茂為第28任總裁。10月1日，臨時國會將指定石破為岸田文雄的繼任者，即第102任首相。

新總裁任期3年，到2027年9月結束。石破將著手敲定黨內高層人事安排，組建新班子。

中國外交部發言人林劍當天在記者會上表示，這是日本的內政，中方不做評論；但希望日本新首相推動中日關係沿著正確軌道持續健康穩定發展。

這是石破茂第4次競爭自民黨黨魁，擊敗了創紀錄的8名競爭者。尤其在決勝輪戰勝了強硬的民族主義者高市早苗。

高市早苗原本被視為熱門人選 圖片來源： HIRO KOMAE/POOL/AFP via Getty Images

勝選後，曾任日本防衛大臣的石破茂發表簡短講話，他表示："我們必須相信人民，勇敢而真誠地說出真相，並團結起來，努力讓日本再次成為一個人人都能微笑生活的安全國度。"

路透社評論指出，日本新首相必須應對民間因生活成本上升帶來的不滿情緒。鑑於東亞日益緊張的安全環境，周邊有日益強勢的中國以及擁有核武器的北韓，領導日本將面臨諸多挑戰。

在競選期間，石破茂曾呼籲建立一個亞洲版的北約。他還多次呼籲與美國建立更加平衡的關係，因此，他上台後奉行怎樣的外交政策將備受關注，尤其是華盛頓和北京的外交策略。

據媒體報導，石破茂長年擔任國會議員，從政近40年，他觀點明晰，直言不諱，正是這一點讓他樹敵不少。在岸田首相執政期，他被邊緣化，幾乎成為黨內的異見分子，但同時廣受基層黨員以及日本公眾的支持。

（路透社）

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