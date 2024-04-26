知情人士：字節跳動寧願關閉也不出售美國TikTok

知情人士：字節跳動寧願關閉也不出售美國TikTok2024年4月26日
廣告
（德國之聲中文網）四名知情人士周四（4月25日）向路透社表示，TikTok首先將針對剝離法案採取一切可能的法律手段。
棘手之處在於TikTok的算法，由於智慧財產權原因，算法不允許與字節跳動割離。除用戶數據及產品管理外，算法是這家中國公司最有價值的資產之一。
字節跳動公司拒絕就此表態，指出在其下屬媒體平台"頭條"上發表了聲明。聲明稱，該公司沒有出售TikTok的計劃。
此前曾有科技平台The Information報導稱，字節跳動考慮出售除算法以外的TikTok美國業務。
美國新近通過一項法案，強制TikTok在一年內與其母公司字節跳動剝離，否則將禁止該應用軟體。總統拜登簽署法案設定的期限是明年1月19日，他任期結束的前一天。
由於與中國政府關係密切，字節跳動備受青少年青睞的應用軟體TikTok，在許多國家被認為有從事間諜和宣傳活動的嫌疑。有關部門擔心，中國政府可能獲取用戶的個人數據，並操縱公眾輿論。
（路透社）
© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。