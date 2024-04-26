知情人士：字節跳動寧願關閉也不出售美國TikTok

美國總統拜登簽署TikTok剝離法案後，知情人士表示，母公司字節跳動寧願關閉也不會出售該應用軟體。

（德國之聲中文網）四名知情人士周四（4月25日）向路透社表示，TikTok首先將針對剝離法案採取一切可能的法律手段。

棘手之處在於TikTok的算法，由於智慧財產權原因，算法不允許與字節跳動割離。除用戶數據及產品管理外，算法是這家中國公司最有價值的資產之一。

字節跳動公司拒絕就此表態，指出在其下屬媒體平台"頭條"上發表了聲明。聲明稱，該公司沒有出售TikTok的計劃。

此前曾有科技平台The Information報導稱，字節跳動考慮出售除算法以外的TikTok美國業務。

美國新近通過一項法案，強制TikTok在一年內與其母公司字節跳動剝離，否則將禁止該應用軟體。總統拜登簽署法案設定的期限是明年1月19日，他任期結束的前一天。

由於與中國政府關係密切，字節跳動備受青少年青睞的應用軟體TikTok，在許多國家被認為有從事間諜和宣傳活動的嫌疑。有關部門擔心，中國政府可能獲取用戶的個人數據，並操縱公眾輿論。

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（路透社）

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