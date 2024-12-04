知名作家瓊瑤在家中離世 曾言「不如歸去」

台灣知名作家瓊瑤周三（12月4日）輕生去世，享壽86歲。她此前曾在臉書發文寫道: 「不要哭，不要傷心，不要為我難過。我已經『翩然』的去了！」

（德國之聲中文網）台灣中央社引述新北警方證實，瓊瑤下午在淡水家中輕生死亡，救護人員發現時已無呼吸心跳，明顯死亡未送醫。

瓊瑤此前在臉書發文寫道: 「不要哭，不要傷心，不要為我難過。我已經『翩然』的去了！「」這是我的願望，『死亡』是每個人必經之路，也是最後一件『大事』。我不想聽天由命，不想慢慢枯萎凋零，我想為這最後的大事『作主』。」

瓊瑤還表示，她是「火花」，她己盡力燃燒過。她還呼籲年輕的人們不要輕易放棄生命，一時的挫折打擊，可能是美好生命中的「磨練」，「像我一樣，活到八十六、七歲，體力不支時，再來選擇如何面對死亡。」

六天前，瓊瑤曾在臉書上發文憶亡夫。 瓊瑤本名陳喆，其作品膾炙人口，包括《窗外》、《煙雨濛濛》、《梅花三弄》、《一簾幽夢》、《還珠格格》等多本小說被改編成電影或電視劇。

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