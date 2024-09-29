「眼鏡」兒童激增 2050年亞洲近視率將達69%

青少年近視是一個全球普遍情況。根據一項研究顯示，未來近視的青少年人數可能會大幅增加。科學家預測，到2050年，亞洲地區的近視率將達到69%。

（德國之聲中文網）全球大約每三個青少年中就有一人有近視，而且這一現象正快速增長。據中國一個研究團隊在《英國眼科雜誌》上發表的文章稱，到2050年，近視的兒童和青少年人數預計將增加到超過7.4億，相當於全球約40%的5歲以上兒童和青少年近視。

孩子，你近視了嗎？

廣州中山大學教授陳亞軍及其團隊對50個國家的調查和政府報告進行了分析，預測結果基於超過540萬名5至19歲兒童和青少年的數據，其中超過190萬人患有近視。

電子產品的使用會增加孩子近視的風險 圖片來源： Tang Wenhao/Xinhua/picture alliance

雖然近視的成因可能與遺傳有關，但專家認為，多年來近視急劇增加主要與行為改變有關，例如長時間待在室內和長時間看螢幕。

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年齡與性別差異

根據研究，近視率在1990年至2023年間大幅上升。雖然1990年至2010年間近視兒童和青少年的比例大致穩定在24%至25%，但隨後的增長速度開始加快。2023年，36%的兒童和青少年罹患近視。研究指出，女生比男生更容易近視，原因是女孩子在戶外活動的時間漸少。此外，接受更長學校教育、生活在城市中的人口也更容易近視。

全球挑戰

研究指出，未來近視可能成為一個「全球健康負擔」。中低收入國家的增長幅度預計將高於高收入國家。科學家預測，到2050年，亞洲兒童和青少年的近視率將達到69%。這可能與亞洲小孩入學年齡較早等因素有關。

在中國的高中生當中，近視的學生越來越多 圖片來源： CFOTO/picture alliance

1990年至2023年間，兒童和青少年近視最為普遍的國家包括日本（近86%）和韓國（74%）。俄羅斯（46%）、新加坡（44%）和中國（41%）的近視率也較高。而在非洲的一些國家如烏干達和布吉納法索，近視率約為1.3%。在巴拉圭，兒童和青少年的近視率甚至低於1%。

（德新社)

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