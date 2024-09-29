真主黨領袖喪生後 多國呼籲停火 伊朗要求安理會召開緊急會議

黎巴嫩真主黨領導人納斯魯拉喪生後，伊朗呼籲聯合國安理會召開緊急會議。與此同時，以色列軍方表示在黎巴嫩襲擊了更多目標。多國呼籲停火，中方敦促當事方，尤其是以色列立即採取措施推動局勢降溫，防止衝突進一步擴大甚至失控。

（德國之聲中文網）在黎巴嫩真主黨長期領導人納斯魯拉（Hassan Nasrallah）在以色列對貝魯特的空襲中喪生之後，以色列繼續對黎巴嫩進行空襲。以色列軍方周日（9月29日）表示，在過去幾個小時裡，數十個「恐怖」目標被擊中，其中包括瞄準以色列的發射裝置。以色列軍方還發布消息稱，以軍在前一天（9月28日）的一次空襲行動中，炸死黎巴嫩真主黨執行委員會副主席卡烏克。此前黎巴嫩媒體曾報導稱，卡烏克有可能在納斯魯拉遇襲身亡後成為黎巴嫩真主黨的新任領導人。目前黎真主黨方面尚未確認卡烏克是否身亡。

黎巴嫩真主黨領導人納斯魯拉喪生後，美國、英國等多個國家呼籲停火。以色列總理納坦雅胡表示，以色列的工作仍未完成。納斯魯拉之死是改變中東權力平衡的必要的歷史性一步。

伊朗要求聯合國安理會召開緊急會議。美國總統拜登在回答媒體關於以色列對黎巴嫩發動地面進攻是否不可避免的問題時表示：「現在是停火的時候了」。他此前曾將納斯魯拉被殺稱為對其受害者的「正義之舉」。拜登強調，以色列有權對抗伊朗支持的武裝團體。英國外交大臣拉米（David Lammy）也發出停火的呼籲，他表示：「我們一致認為有必要立即停火，以結束流血衝突。」 法國外長也強調，法國反對以色列在黎巴嫩進行地面行動。

中國表示，反對侵犯黎巴嫩主權和安全的行為。根據中國外交部網站，中國表示對地區緊張局勢升級深感擔憂。中方反對侵犯黎巴嫩主權和安全的行為，反對和譴責一切傷及無辜平民的行動，反對任何激化矛盾導致地區局勢升級的舉動。中方敦促當事方特別是以色列立即採取措施推動局勢降溫，防止衝突進一步擴大甚至失控。

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真主黨本周六（9月28日）證實，其領導人納斯魯拉（Hassan Nasrallah）在空襲中喪生。這不僅對真主黨，對伊朗也是一個沉重打擊。真主黨建立於1982年，當時黎巴嫩處於內戰中。真主黨的初衷是結束以色列對黎巴嫩南部的佔領。經過長期的消耗戰，這一目標於2000年基本實現，最終迫使以色列撤軍。但真主黨卻繼續戰鬥，並企圖摧毀以色列。 什葉派穆斯林組織真主黨是伊朗支持的被稱為「抵抗軸心」的一系列派別和政權之一。它是伊朗支持的第一個團體，並被伊朗用來輸出其政治化伊斯蘭主義的意識形態。

伊朗在納斯魯拉之死後敦促召開聯合國安理會會議。根據德新社看到的一封信件中，伊朗駐聯合國代表團尋求召開會議。而伊朗駐聯合國大使在致安理會的信中寫道，「以色列使用美國提供的武器，對貝魯特的住宅區進行了公然的恐怖侵略行為。」外交消息來源稱，周日舉行聯合國安理會會議可能性不大。

（路透社，德新社等）

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