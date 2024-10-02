真主黨與以色列地面部隊交火

10月2日，真主黨武裝人員首次與突入黎巴嫩境內的以色列地面部隊交火。前一天晚間，以色列剛剛遭到來自伊朗的180餘枚導彈襲擊。儘管國際社會紛紛呼籲停火降溫，但以軍仍在持續戰鬥行動。

（德國之聲中文網）以色列軍方稱，包含步兵和裝甲兵的地面部隊正在黎巴嫩境內開展行動，至少已經有一名軍銜為上尉的部隊指揮官陣亡。以軍的主要進攻目標是邊境地區的地道等設施，同時也強調無意對黎巴嫩南部的貝魯特等大城市發動廣泛攻擊。在進攻行動全面發起前，以色列已經向靠近黎巴嫩的20餘個村鎮發出了疏散命令。

而根據真主黨的說法，以軍在邊境地區的部分攻勢已經被抵擋，而且真主黨武裝人員還向以色列境內的軍事哨所發射了火箭彈。這個被西方國家認定為恐怖組織的武裝力量稱，他們擁有足夠的戰士、武器、彈藥來回擊以色列，現在的戰鬥「僅僅是第一輪」。

自去年10月以來，黎巴嫩與以色列邊境地區的各類衝突已經造成約1900人身亡、9000餘人喪生，其中大部分傷亡都發生在最近兩星期。另有100餘萬人被迫離開家園。

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各方呼籲停火降溫

儘管美國、歐盟、日本等以色列盟友都呼籲盡快停火，以軍的戰鬥部隊仍在持續行動。10月2日上午，以軍對貝魯特市郊被認為是真主黨武裝據點的地區發動了新一輪轟炸。

中國外交部當天也對局勢表示憂慮，並強調「反對侵犯黎巴嫩主權、安全和領土完整」；北京方面認為「加薩停火止戰一直未能實現是中東局勢本輪動蕩的根源，各方應盡快實現加薩全面、持久停火。」

聯合國方面也同樣呼籲盡快停火。不過，以色列外交部長卡茨已經把聯合國秘書長古特雷斯宣佈為「不受歡迎的人」，因為後者沒有像西方國家一樣明確譴責伊朗的導彈襲擊行動；以色列方面認為古特雷斯立場偏向伊朗以及哈馬斯、真主黨等「恐怖組織」。以色列以及眾多歐美國家都認定哈馬斯、真主黨為恐怖組織，但中國、俄羅斯、土耳其等國以及聯合國方面始終拒絕做出該認定。

伊朗方面則表示，如果以色列以及美國方面不再挑釁，前一天晚上的導彈襲擊「到此為止」；這個拒絕承認以色列國存在權的伊斯蘭政權稱，導彈襲擊是對以色列刺殺哈馬斯、真主黨高層領導的報復。然而，以美兩國已經表示要予以回應。美國新聞網站Axios報導稱，伊朗境內的煉油廠等重要戰略設施很有可能在今後幾天遭到襲擊。

（路透社等）

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