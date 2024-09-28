真主黨是個什麼樣的組織？

交火近一年後，以色列和黎巴嫩真主黨目前正處於激烈對抗之中，並有可能演變為一場全面戰爭。誕生於黎巴嫩內戰、號稱中東最強大准軍事力量的真主黨到底是一個什麼樣的組織？

（德國之聲中文網）與加薩地帶的哈馬斯相比，以色列面臨的另一個敵人——真主黨（Hezbollah）要強大得多。許多人認為這個伊朗支持的組織是該地區最強大的准軍事力量。同時該組織也有政治和社會分支，在黎巴嫩擁有相當大的權力。

真主黨領導人哈桑‧納斯魯拉（Hassan Nasrallah）警告以色列說，他的組織擁有新的武器和打擊能力，該組織還公佈了在以色列北部拍攝的無人機監控錄像，其中顯示了海法港和其他遠離黎以邊界的地點。過去幾天，真主黨對以色列深入襲擊的程度，超過了過去一年中的任何時候。

9月28日，以色列軍方宣稱已經在一次「精確打擊」行動中將該民兵組織領導人納斯魯拉擊斃。真主黨和伊朗方面尚未做出回應。

什麼是真主黨？

真主黨建立於1982年，當時黎巴嫩處於內戰中。真主黨的初衷是結束以色列對黎巴嫩南部的佔領。經過長期的消耗戰，這一目標於2000年基本實現，最終迫使以色列撤軍。但真主黨卻繼續戰鬥，並企圖摧毀以色列。

什葉派穆斯林組織真主黨是伊朗支持的被稱為「抵抗軸心」的一系列派別和政權之一。它是伊朗支持的第一個團體，並被伊朗用來輸出其政治化伊斯蘭主義的意識形態。

納斯魯拉本人從不公開露面 圖片來源： Hussein Malla/dpa/picture alliance

真主黨不僅是一個武裝團體，還是一個政治黨派，在黎巴嫩議會中擁有議員。幾十年來，大多數黎巴嫩政府中都有真主黨的代表。該組織還提供廣泛的社會服務，包括在黎巴嫩南部和其他真主黨勢力較大的地區開辦學校和醫院。

真主黨在早期曾打擊美國利益，導致華盛頓將其定為恐怖組織。這些襲擊包括在貝魯特劫持美國人質，以及臭名昭著的1983年貝魯特海軍陸戰隊軍營卡車爆炸案，此次襲擊造成241名美國軍人死亡。

「伊朗的支持幫助真主黨鞏固了其作為黎巴嫩最強大的政治力量的地位，真主黨也是整個中東地區受到伊朗支持的裝備最精良的軍事力量。」倫敦大學亞非學院（SOAS）的主任卡提布（Lina Khatib）對美聯社表示。

在2006年的一次越境襲擊中，真主黨戰士伏擊了一支以色列巡邏隊，並劫持了兩名以色列士兵作為人質。這引發了真主黨與以色列之間長達一個月的戰爭，最終雙方都未能取勝，但以色列的轟炸在黎巴嫩南部造成了廣泛的破壞。

以色列的目標是消滅黎巴嫩真主黨，但真主黨卻反而得到壯大，成為以色列北部邊境的重要軍事和政治力量。

黎巴嫩國內的反對者批評真主黨保有武器庫並控制政府。2008年5月，黎巴嫩政府對真主黨的私營電信網路採取措施後，真主黨短暫佔領了首都貝魯特的一個城區，這一事件也使真主黨的聲譽受到了影響。

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真主黨的軍事力量有多強？

真主黨是阿拉伯世界最重要的准軍事部隊，擁有強大的組織結構和龐大的武器庫。它聲稱擁有約10萬名戰士。

多年來，真主黨的軍事實力不斷增強，並在敘利亞內戰中發揮了關鍵作用，幫助該國總統阿薩德繼續掌權。它還幫助訓練敘利亞和伊拉克的民兵以及葉門的胡塞叛軍。

以色列估計真主黨擁有約15萬枚火箭彈和導彈，包括制導導彈和遠程導彈，能夠打擊以色列境內的任何地方。在最近與以色列的衝突中，真主黨逐步將新武器引入其武庫。

真主黨一開始發射了反坦克導彈和火箭彈，後來還首次使用了爆炸性無人機和地對空導彈。 真主黨領導人納斯魯拉說，這些無人機都是當地製造的，他們還有很多庫存。

上周，真主黨遭受了沉重打擊。主要由該組織成員使用的尋呼機、對講器等數千個通訊設備在黎巴嫩不同地區爆炸，造成39人死亡，近3000人受傷，其中許多是平民。

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這次襲擊是對真主黨供應鏈的一次出其不意的破壞，令該組織大丟面子。普遍認為以色列要為這一襲擊負責。以色列最近還暗殺了該組織的幾名高級領導人，包括一名高級軍事指揮官。

誰是納斯魯拉？

哈桑‧納斯魯拉1960年出生於貝魯特郊區一個貧窮的什葉派家庭。納斯魯拉青年時期學習神學，並加入了什葉派政治和准軍事組織阿邁勒（Amal）運動。後來他參與創建了真主黨。1992年，當時的真主黨領導人遭以色列襲擊身亡後，納斯魯拉成為其繼任。

他因領導2006年戰爭、迫使以色列從黎巴嫩南部撤軍而被許多人視為偶像。不僅在黎巴嫩，在敘利亞和阿拉伯世界其他國家，納斯魯拉的形象出現在廣告牌和紀念品商店的各種小擺設上。

但也有一部分黎巴嫩人指責他將自己國家的命運與伊朗捆綁在一起。納斯魯拉還被認為是一個務實的人，能夠做出政治妥協。

由於害怕以色列的暗殺，他多年來一直過著隱居生活，發表演講也不會在公開場合，而是在秘密地點。

（美聯社）

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