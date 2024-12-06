「看衰」中國，經濟學家被網路禁言

近期至少有兩位著名經濟學家有關中國消費疲軟、失業和年輕人「死氣沉沉」的悲觀評論在社群網站上广泛傳播後，很快從網路消失。

（德國之聲中文網）央企國投證券（SDIC Securities）首席經濟學家高善文本周在一次投資會議上演講的內容在中國社群網站上引发熱議後，被網路封殺。

在談到中國經濟形勢時，高善文分析消費數據指出，新冠疫情後的趨勢是，一個省人口越年輕，消費增長越慢，因為年輕人的收入預期和收入增長確定性都大幅下修，「找不到工作，找到的工作與預期有顯著落差，年輕人紛紛節衣縮食關燈吃麵」。他對不同年齡段的總結是：「生機勃勃的老年人，死氣沉沉的年輕人和生無可戀的中年人」。

他還根據經濟增長、就業、消費和投資數據無法吻合的推斷，2021年至2023年期間，中國的GDP「增速每一年高估了3個百分點，累計高估了10個百分點」。

高善文講話的內容在中國社群網站上被疯傳，但很快就被封殺，有關影片和文字被刪除。高善文的微信公眾號顯示「因違規無法關注」。

今年以來，中國經濟發展勢頭不佳，持續的房地產危機、地方政府債務高企和消費疲軟，促使中國政府採取各種措施刺激經濟。

中產階級「迅速萎縮」

據彭博社消息，一年一度的中央經濟工作會議12月11日將召開。這個為期兩天的閉門會議將分析當前經濟形勢，並對2025年宏觀政策走向定調。

在此之前，另一位業內人士、東北證券經濟學家付鵬在一次會議演講的內容，也因同樣的原因被審查。付鵬上個月底在一場內部活動上說，中國的中產階級「迅速萎縮」。他認為中產階級因為裁員、降薪等因素產生恐慌，開始大幅壓縮支出；這種消費能力的下降不是短期現象，而是一個「結構性」的轉變。在此情況下，政府通過加槓桿刺激經濟的措施已難奏效。

付鵬在今年9月的一次發言中還說，消費疲軟源於房地產價格下跌，導致一些中產階級房主出現負資產。他質疑，過去十年中產階級消費的增長是否更多地受到了房地產價格上漲帶來的財富效應的推動，而不是收入增加，並稱這是一個「危險的訊號」。

付鵬最新演講的內容也已被刪帖、屏蔽。微信影片號「付鵬的財經世界」目前已無法關注。

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人民日報放棄「保五」目標

本周另一個引起網路輿論注意的發聲來自中共黨媒《人民日報》。該報周三（12月4日）發表的長篇評論「經濟增速怎麼看」說，中國經濟應該破除「速度崇拜」，因為中共經濟已由高速增長階段轉向高品質發展階段，要更加注重實現質的有效提升和量的合理增長，而不是簡單以GDP論英雄。

文章說，今年全年經濟增長目標是5%左右，「我們一直朝這個目標全力以赴，經過努力，在5%左一點或是右一點，都可以接受」。

2025年即將結束，官媒提前為經濟增長交不出滿意答卷「打預防針」，實為罕見。今年前三個季度，中國的經濟增長率分別是5.3%，4.6%和4.7%。許多經濟學家預計，今年很可能達不到5%的預定目標。

（綜合報導）

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