盧比奧當上國務卿之後能否捍衛人權？

川普提名對華鷹派人士盧比奧出任美國國務卿。這位佛羅裡達州參議員還因倡導東南亞人权而受到歡迎。但是，在川普领導的政府內，他是否還能繼續為人權發聲尚有疑問。

（德國之聲中文網）美國國務卿候選人盧比奧（Marco Rubio）是川普提名的三位對華強硬派內閣成員之一。其他兩位分別是被提名為國家安全顧問的沃爾茨（Mike Waltz）和被提名為聯合國大使的斯特凡尼克（Elise Stefanik）。

2018年，盧比奧參與共同提出《入藏互惠法案》，該法案旨在拒絕任何禁止美國公民進入西藏的中國官員入境美國。

他還針對中國政府對新疆維吾爾少數民族的壓迫以及對香港抗議活動的鎮壓，提出了制裁中國的法案。因此，中國政府將盧比奧列入了制裁名單。

支持東南亞人權

"他將成為我們國家的有力倡導者，是盟友的真正朋友，也是一個毫不畏懼、永不向敵人妥協的戰士，"川普在其社交平台"真相社交"（Truth Social）如此評價盧比奧。

2016年，盧比奧曾參與共和黨總統候選人提名的競爭，並在競選期間稱川普是"第三世界的（專制）強人"。他長期以來一直致力於推動東南亞的民主與人權事業。

2022年，他表示："洪森獨裁政權摧毀了柬埔寨的民主，使該國成為中國共產黨剝削的工具。" 洪森是柬埔寨前總理、現任參議院議長。

盧比奧在參議院共同提出了多項柬埔寨民主法案，旨在推動當地民主發展並制裁洪森的"核心圈子"，但這些法案均未能獲得國會通過。

他還共同提出了一項法案，旨在懲罰使用嚴厲手段打壓異議人士的越南共產黨，並推動國務院對2021年緬甸政變後上台的軍政府施加更嚴厲的制裁。

"在國會中，盧比奧參議員不斷為亞洲及太平洋地區的人權發聲，體現了他促進和保護該地區權利的真誠興趣。若他成為國務卿，人們希望他能夠延續這一點，"亞洲人權與勞工倡導組織主任羅伯遜（Phil Robertson）對德國之聲表示。

作為參議員的盧比奧不斷為亞洲及太平洋地區的人權發聲 圖片來源： Alex Brandon/AP Photo/picture alliance

矯正川普的人權政策？

分析人士認為，盧比奧也理解美國需要盟友，這與川普的交易型外交風格形成了鮮明對比。

川普曾威脅對中國進口商品徵收60%的關稅，對其他國家的商品徵收10%至20%的關稅。

而盧比奧表示，美國有必要幫助菲律賓在南海對抗中國的侵略。去年，他在國際關係雙月刊《國家利益》（The National Interest）上撰文《為什麼菲律賓對美國很重要》。

他寫道："印太地區的團結不會在沒有美國的堅定支持下實現。我們應提供這種支持，不是因為我們想捲入遙遠的爭端，而是因為遏制北京是防止這一遙遠爭端影響我們生活方式的最佳舉措。"

然而，羅伯遜告訴德國之聲，最大的問題是盧比奧若被任命為國務卿，他在川普内閣中能有多大的獨立性。

"我們在他的上一屆任期看到的情況是，川普并不認為人權是美國對亞洲或其他地區外交政策的固有內容，而是將人權問題視為美國可以在交易中用來交換他想要的其他東西的籌碼。"

實際上，一些評論員也對盧比奧能否獨立制定政策表示懷疑。

人權觀察執行主任羅斯（Kenneth Roth）上周末在推特上表示，盧比奧和沃爾茨雖然都是中國人權侵犯的強烈批評者，但他們是否能真正"關心自己以外的其他人"值得懷疑。

《華盛頓郵報》11月12日的社論寫道："新一屆川普政府的成功與否可能取決於像盧比奧這樣的聲音是否被采納--並被重視。"

歐盟的外交政策能否頂撞川普？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

主張制裁俄羅斯

盧比奧的提名緩解了歐洲對新一屆川普政府的擔憂--至少沒有加劇其顧慮。

2022年2月，在俄羅斯入侵烏克蘭後，盧比奧與人共同發起了《絕不屈服歐洲領土法案》（NYET），旨在"增強烏克蘭的防禦能力"並對俄羅斯實施制裁。

他還協助起草了正在施行的一項法律，該法律規定任何總統在未經參議院批准的情況下不得退出北約軍事聯盟。

"歐盟將與川普的新一屆美國政府共同推進強大的跨大西洋議程，"歐盟發言人斯塔諾（Peter Stano）對德國之聲表示。

"我們在構建一個運轉良好的全球體系方面有共同的利益。我們需要共同努力，捍衛我們共同建立的秩序，同時對其進行改革，使其更具包容性，並兌現全球承諾。"他補充道，"歐盟與美國的合作和共同領導，對抗擊試圖改變多邊結構正常運作的行為至關重要。這些結構能夠應對全球挑戰。"

他表示："如果我們失敗了，其他模式將會取而代之，這將損害歐盟和美國的利益。"

拜登政府受到批評

即將卸任的拜登政府因未能對越南和印度尼西亞等美國重要夥伴國家的人權侵犯問題發聲而受到一些分析人士的批評。

在東南亞的11個國家中，只有東帝汶，這個地區最小、最年輕的國家，在自由之家的最新指數中被評為"自由"。寮國、柬埔寨、汶萊和越南等被評為"不自由"。

川普第二屆總統任期將於明年1月開始。美國參議院將負責確認或否決其內閣提名人選。

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。