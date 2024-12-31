盤點2024過世名人

辭舊迎新之際，德國之聲整理2024年過世的10位名人。「足球皇帝」、「佐羅」、「麥格教授」、「華語流行音樂教父」、「日劇女王」……這些永遠定格在今年的面孔裡，你最懷念誰？

（德國之聲中文網）1月7日，被譽為「足球皇帝」的德國足壇傳奇球星貝肯鮑爾（Franz Beckenbauer）在奧地利去世，享年78歲。在其50餘年成功的職業生涯中，貝肯鮑爾的名字逐漸成為了一個符號，無需額外註解。從球場到媒體再到管理足協，他對於足球的一切都嫻熟在心。對於很多德國球迷而言，他就是德國足球的指明燈。儘管在晚年，世界盃賄賂醜聞讓貝肯鮑爾的聲譽蒙羞，但聽到他去世的消息，德國上下依然大為震動。





中國曾經的首富宗慶後 圖片來源： picture alliance/CFOTO

2月25日，娃哈哈集團創始人、中國曾經的首富宗慶後病世，享年79歲。作為40多歲才白手起家進入商界的民營企業家，他三次問鼎《富比世》中國內地富豪榜首富。其一生經歷也是時代的縮影。宗慶後去世的消息傳出後，許多中國網民在社群網站上緬懷他：「娃哈哈是我的童年，也是大家的童年"，"改革開放後的第一代民營企業家，一個時代落幕"。

越共總書記阮富仲 圖片來源： Luong Thai Linh/epa/AP/picture alliance

7月19日，越共總書記阮富仲在河內病世，享年80歲。在任期間，他打破了同一人只能連續擔任總書記兩個任期的規定，第三次當選總書記一職，然而他沒有走完這個任期。阮富仲曾於2016年首次提出「竹子外交」理念，闡釋越南歡迎與任何國家合作但不抱團的立場。

8月18日，法國著名影星阿蘭‧德龍（Alain Delon）去世，享年88歲。這名歐洲影壇巨星在上世紀60年代達到演藝生涯頂峰，出演多個令人難忘的角色。在中國，「佐羅」的知名度可能比阿蘭‧德龍本人都要高。這部1975年的法意合拍片在世界影壇反響平平，但卻在中國大受歡迎。部分原因是，這是中國80年代少數引入的西方電影之一。而英俊帥氣、身手矯健的阿蘭‧德龍也憑借此片在中國贏得了無數擁躉。

英國資深演員瑪吉‧史密斯（Maggie Smith） 圖片來源： Peter Nicholls/REUTERS



9月27日，英國資深演員瑪吉‧史密斯（Maggie Smith）離世，享年89歲。作為電影、電視和舞台的三棲明星，她獲獎無數，是為數不多的贏得奧斯卡、艾美獎和托尼獎三冠王的人之一。《哈利波特》中「麥格教授」和《唐頓莊園》（Downton Abbey）裡的老伯爵夫人的熒幕形象更是深入人心。英國國王查爾斯三世和英國首相斯塔默都在相關悼文中都將其稱作英國的「國寶」。

英國歌手利亞姆‧佩恩（Liam Payne） 圖片來源： TOLGA AKMEN/AFP



10月16日，英國知名樂隊One Direction前成員利亞姆‧佩恩（Liam Payne）在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的一間飯店墜樓身亡，年僅31歲。一周後的初步驗屍報告顯示，佩恩體內驗出多種毒品成分。One Direction一度風靡全球，曾拿下多諸多獎項，但在2016年後各自單飛。

台灣知名作家瓊瑤 圖片來源： IMAGO/VCG



12月4日，台灣知名作家瓊瑤輕生去世，享壽86歲。她此前在臉書發文寫道: 「不要哭，不要傷心，不要為我難過。我已經『翩然』的去了！「」這是我的願望，『死亡』是每個人必經之路，也是最後一件『大事』。我不想聽天由命，不想慢慢枯萎凋零，我想為這最後的大事『作主』。」多名瓊瑤劇演員在微博發帖悼念，消失三年多的趙薇也罕見發聲。

12月2日，有「華語流行音樂教父」之稱的資深音樂人劉家昌病逝，享年81歲。他曾為多名歌手創作金曲，代表作有鄧麗君的《獨上西樓》、甄妮的《誓言》、歐陽菲菲的《嚮往》、費玉清的《晚安曲》等。知名電影同名主題曲《梅花》、《一簾幽夢》和《庭院深深》等也出自劉家昌之手。

日本知名女演員兼歌手中山美穗 圖片來源： Tadashi Okubo/Yomiuri Shimbun/AP/picture alliance



12月6日，日本知名女演員兼歌手中山美穗被發現在東京家中的浴室離世，享年54歲。據日經中文網報導，中山美穗原定於6日在大阪舉行演唱會。所屬事務所當天曾發布消息稱，因身體不適取消演出。被稱為「日劇女王」的中山美穗曾出演大量影視作品，以《情書》等經典作品深植人心。

美國前總統卡特（Jimmy Carter） 圖片來源： Abaca Olivier Douliery/dpa/picture alliance



12月29日，美國前總統卡特（Jimmy Carter）在家人陪伴下，以百歲之齡在喬治亞州的住家安詳離世。在擔任總統期間，卡特與中華人民共和國建交、迎接鄧小平訪美，被視為美中關係正常化的重要推手；他任內也通過《台灣關係法》，為後續美國對台軍售提供基礎。他在台海兩岸留下的政治遺產，評價褒貶不一。



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