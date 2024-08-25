盛世？危時？鳥瞰中國經濟世界第二大經濟體中國正遭受重創，經濟增長緩滯。汽車、光伏等產業嚴重內卷，曾經的增長動力如大型基建如今放慢。對普通民眾而言，則仍是努力生活，辛勤勞作。圖片來源： STR/AFP基建放緩江蘇南京，距離上海約300公里的省會，成排高鐵列車在南站停靠。中國計劃2024年新開通14條高鐵，全長1700公里。多年來，中國一直力推基礎設施建設。但如今，大規模基建放緩。圖片來源： STR/AFP東三省的困境圖中是今年春節前夕遼寧沈陽的一個市場。近年來，在房地產危機之下，中國經濟受到重壓，影響到就業、社會的方方面面。沈陽所在的東北地區曾是中國重工業的搖籃，如今經濟蕭條。圖片來源： STRSTR/AFP/Getty Images農業與天時盛夏，重慶的農民收獲了玉米和辣椒。今年，由於洪水、酷熱高溫等極端天氣，農田被毀，農產品價格飆升。圖片來源： STR/AFP清潔能源與光伏內卷在寧夏騰格裡沙漠，光伏電池板組成大片的光伏基地。中國正大力推動清潔能源。然而，光伏產業如今正面臨產能過剩，光伏企業面臨嚴重內卷。圖片來源： STR/AFP民以食為天江蘇如皋的工人在手工生產醬油。民以食為天。今年，中國也爆出食品安全事件：油罐車混裝化工煤油和食用油，引發公眾憤怒。圖片來源： China OUT (Photo by STR/AFP/Getty Images新疆的活畜市場5月，新疆伊犁的活畜交易市場看上去頗為熱鬧。圖片來源： STR/AFP/Getty Images期待日子「紅紅火火」夏日，重慶的工人們將紅辣椒分包待運。圖片來源： STR/AFP內卷的汽車南京一處報廢汽車停放場地。作為全球最大汽車銷售市場，中國汽車行業內卷十分嚴重。與此同時，報廢汽車對環境的污染問題也有待解決。圖片來源： STR/AFP8 張圖1 | 88 張圖經濟中國Ulrike Schulze2024年8月25日2024年8月25日https://p.dw.com/p/4jtLY廣告