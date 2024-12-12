白宮：拜登將為1500人減刑，赦免39人

美國總統拜登將對1500名新冠疫情期間居家服刑的囚犯予以減刑，並特赦39名非暴力罪犯。這將是美國史上單日最大規模赦免。此前拜登剛剛特赦其子亨特，並引發爭議。

（德國之聲中文網）本周四（12月12日），美國總統拜登表示將為1500人減刑，並完全赦免39人。這將是美國歷史上總統單日行使赦免權最大規模的一次。拜登表示，他對那些具有明顯悔改跡象，並努力重新融入社區的人給予寬赦。

被減刑的1500人中，大多數是在新冠疫情期間從監獄獲釋後居家服刑。而獲得完全赦免的39人均為非暴力罪犯。

拜登說了什麼？

"美國是建立在承諾給予第二次機會和可能性的基礎之上的。"拜登在聲明中說道。

"我很榮幸能夠向那些表現出悔意和改過自新的人施以仁慈，恢復他們參與日常生活以及為社區做貢獻的機會，並採取措施，減少對那些非暴力犯罪者尤其是被判犯有毒品罪的人的量刑差異。"

拜登政府強調，獲得赦免的人表現出了改過自新的決心。這其中包括一名參與自然災害急救工作的女性、一名擔任戒毒輔導員的教會執事、一名授勳的退役軍人，以及一名攻讀分子生物學的博士學生。

此前拜登剛剛特赦其子亨特

宣佈此次大赦前不久，也就是12月1日，拜登剛剛宣佈特赦其子亨特。亨特此前因非法持槍以及和逃稅相關的指控而遭定罪。活動人士和議員隨即呼籲拜登也對"普通"美國人進行赦免。

此外也有人呼籲，要求拜登為聯邦死刑犯減刑。

當選總統川普則表示，他計劃在其第二任期的"首日"即宣佈大赦，其中包括因參與2021年1月6日美國國會大廈騷亂而被定罪的人。

美國總統的權力有多大？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（美聯社、路透社）

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