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China Kampagne gegen westliche Mode- und Sportfirmen

客座評論：他們反的不是H&M，而是自己

客座評論：他們反的不是H&M，而是自己

中國愛國網民針對「辱華」企業的怒憤日益激昂，官媒也聲稱「是時候給這些賺中國人錢的外國品牌立個規矩了」。北京政論家白信認為，目前的這種抵制已經不再僅僅是「東升西降」所透露出來的反西方情緒，而是迅速演化到「反全球化」的決絕。
政治2021年3月25日
China Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses

客座評論：後疫情時代的「東升西降」

客座評論：後疫情時代的「東升西降」

2021年中國兩會結束，外界紛紛把目光集中在香港選舉辦法的修改。而政論家白信認為，另一個修法動作同樣具有重大意義。與此同時，美中競爭以及新冷戰的耳語彌漫在北京的兩會會場內外。
政治2021年3月11日
China Universität

客座評論： 自由主義的哀歌：清華大學與北京「最後一個士大夫」脫鉤

客座評論： 自由主義的哀歌：清華大學與北京「最後一個士大夫」脫鉤

清華法學教授許章潤本周一剛剛被警方釋放，就被清華大學通知予正式解職且附加開除公職、取消退休金待遇等。消息傳來，眾皆默然。沉寂已久的北京知識分子對此結果似乎早有預料，許教授年初大疫之際行文也「預感必有新罰降身」 。
政治2020年7月15日
China, Nanjing: Dolce & Gabbana unter Beschuss für "stereotypische" China-Werbekampagne

客座評論：第三波義和拳運動是愛國主義？

客座評論：第三波義和拳運動是愛國主義？

在中國，"愛國主義"一向是官方宣傳話語中的重要組成部分。而近年來，"愛國者們"的抨擊目標也遍及中國內外，乃至全球各地。但是，北京政論作家白信認為，"愛國主義"在中國已經被歧義化、污名化，並且培養出了新一代的拜物教義和"拳民"。
政治2018年11月27日
Eröffnung Hongkong-Zhuhai-Macao-Brücke Xi Jingping

客座評論：習近平南巡失語 改革開放的終結

客座評論：習近平南巡失語 改革開放的終結

習近平近日在中國南部的視察訪問，讓許多人聯想起鄧小平當年的"南巡"。在六四之後保守派氣勢高漲的背景下，鄧的南巡被視為為繼續"改革開放"定下基調。而北京政治觀察人士白信認為，26年後習近平的"南巡"卻可能為這一政策的敲響喪鐘。
政治2018年10月26日
China Schauspielerin Fan Bingbing

崔范之爭的政治寓意:"悶聲大發財"時代結束

崔范之爭的政治寓意:"悶聲大發財"時代結束

雖然范冰冰以發布公開檢討書、承諾繳交八億元稅款的方式逃開了刑事指控，范案似乎告一段落。但是，當初舉報她的崔永元並沒有停下來。北京政治觀察家白信認為，崔、范之爭的背後隱約閃現出中國政治的「第三條道路」。
文化2018年10月13日
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