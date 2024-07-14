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白俄羅斯與中國漸行漸近 後果會怎樣？

Elena Doronina
2024年7月14日

白俄羅斯加入上合組織與該國近日與中國舉行聯合反恐演習之間是否存在聯繫？白俄羅斯為何參加上合組織？

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中國士兵同白俄士兵進行聯合演習，這並非新事
中國士兵同白俄士兵進行聯合演習，這並非新事圖片來源： Vayar military information agency/Belarusian Defence Ministry/Handout/REUTERS

（德國之聲中文網）白俄羅斯和中國的聯合反恐演習於7月8日在白俄羅斯開幕。名為「雄鷹突擊-2024」的演習包括夜間降落、跨越水上障礙和在居民區行動。演習將持續到7月19 日。演習開始幾天之前，2024年7月4日，白俄羅斯加入上合組織（SCO），成為第十個成員國。上合組織於 2001年成立。白俄羅斯為何需要上合組織？此次與中國的聯合演習又意味著什麼

打擊恐怖主義？

SCO最初由中國、俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦和烏茲別克斯坦組成。而今，除了白俄羅斯外，印度、巴基斯坦和伊朗現在也是成員。上和組織最初旨在解決邊界衝突，漸漸地，安全問題成為關注的焦點。例如成員國會定期舉行聯合反恐演習。

專家們一致認為，上合組織並不提供資金支持，而主要是一個談判平台。智庫「新思想中心」 （Center for New Ideas）高級研究員、前白俄羅斯外交官馬祖克維奇（Pavel Matsukevich）表示：「在上合組織框架內會舉行國家和政府首腦會議。在峰會期間，可以推動雙邊問題的解決」。

馬祖克維奇是白俄羅斯前駐瑞士大使，他說，加入上合與軍演無關
馬祖克維奇是白俄羅斯前駐瑞士大使，他說，加入上合與軍演無關圖片來源： Privat

擺脫對俄羅斯的依賴

白俄羅斯在加入上合組織之前，也與中國和印度保持聯繫，但多年來，對白俄羅斯來說，繼俄羅斯之後的第二大貿易夥伴一直是歐盟。獨立的白俄羅斯研究中心BEROC的盧茲金娜（Anastasia Luzgina）表示，盧卡申科政府使白俄羅斯成為西方的棄兒：「經濟必須適應新形勢」。對明斯克的制裁正在產生影響，白俄羅斯的經濟2022年出現萎縮。盧茲金娜表示："政府部門最初想重新依靠俄羅斯，但現在他們也希望尋找其他市場。」

白俄羅斯經濟對俄羅斯高度依賴，這被認為是危險的，因此，明斯克希望找到替代方案，以防俄羅斯經濟陷入衰退。

不過，這位經濟學家認為，白俄羅斯尤其是想用亞洲市場取代歐洲市場。因此，明斯克將與亞洲地區，特別是中國建立政治、經濟和文化關係。盧茲金娜認為，白俄羅斯加入上合組織符合這一政策。

盧茲金娜：被西方制裁的白俄羅斯經濟需要尋找替代方案
盧茲金娜：被西方制裁的白俄羅斯經濟需要尋找替代方案圖片來源： Privat

「理性婚姻」

前白俄羅斯外交官馬祖克維奇認為，上合組織也是白俄羅斯加入金磚國家（BRICS）的跳板。BRICS包括巴西、俄羅斯、印度、中國、南非、阿聯酋、伊朗、埃及和衣索比亞：“对白俄羅斯來說，這是一個理性的聯姻。歐盟市場關閉，無法進入港口，只能使用俄羅斯和伊朗的基礎設施，與第三世界國家開展貿易。」

明斯克希望通過加入上合組織向金磚國家靠攏，減少對俄羅斯的依賴。馬祖克維奇表示，盧卡申科相信，如果他支持俄羅斯、中國或印度，就會得到回報。專家認為，在白俄羅斯對外貿易中，中國地位僅次於俄羅斯，位居第二。」盧茲金娜之處：「俄羅斯約佔白俄羅斯對外貿易的 70%，中國約佔 10%。」。

在白俄羅斯與中國的貿易中，中國對白俄羅斯的出口佔主導地位。由於與歐盟的貿易減少，白俄羅斯轉而進口中國的設備、汽車和消費品，向中國出口以往出口到西方國家的鉀肥和食品。

白俄羅斯總統盧卡申科2023年曾訪問北京
白俄羅斯總統盧卡申科2023年曾訪問北京圖片來源： Kyodo News/IMAGO

波蘭邊境演習

白俄羅斯和中國的聯合演習看起來符合後者加入上合組織的邏輯。然而，這並非雙方首次舉行這種演習。2018年兩國首次在中國濟南舉行反恐演習。這次的演習在白俄羅斯布列斯特（Brest）附近，那裡距離波蘭邊境只有2.8公里，距離烏克蘭28公里。

馬祖克維奇表示：「我不會把加入上合組織與演習聯繫起來。這些演習的準備需要時間，不可能一蹴而就。」他還補充說，這種演習 「總是會導致鄰國之間的緊張關係」。

從2016年到2020年，在白俄羅斯總統選舉作弊事件引發爆發大規模抗議之前，明斯克一直與北約保持對話，甚至邀請觀察員參加演習。這位專家認為，目前在白俄羅斯舉行的演習更有可能引發俄羅斯的關注，因為演習是在莫斯科的勢力範圍內進行的，而中國軍隊也參與其中：「我認為這是對俄羅斯勢力範圍的一種質疑，儘管我並不認為中國目前對俄的勢力範圍提出了要求……演習更像是證明了白俄羅斯與中國的關係現在已經深入到各個領域。」

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