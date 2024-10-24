發起魅力攻勢 德國總理及部長訪印度提升關係

德國總理肖爾茨周四啟程前往新德里，開啟三天的訪印之行。他將和多位德國部長一起參加與印度的政府間磋商，並出席德國經濟亞太會議。德國外交部表示，德國希望將與印度的戰略夥伴關係提升到一個新的水準。

（德國之聲中文網）德國總理肖爾茨本周四晚（10月24日）抵達新德里。周五，他將和印度總理莫迪一道共同主持印度-德國第七次政府間磋商 (IGC)。

在德國政府上周通過"聚焦印度"文件之後，本次 IGC可能預示著印度和德國關係進入新時代。

德國駐印度大使阿克曼（Philipp Ackermann）表示，德國從未就任何其他國家發布過這樣的文件。他說，"這是在政府間磋商前發出的一個明確的訊號，德國政府已就印度政策達成了全面共識。"

德國外交部表示，"德國政府希望將自 2000 年以來確立的與印度關係的戰略夥伴關係提升到一個新的水準。第一步措施將在下一次印度-德國政府間磋商中達成一致，"

印度外交部本周一在一份新聞稿中表示："兩國領導人將舉行雙邊會談，討論加強安全和防務合作、擴大人才流動機會、深化經濟合作、綠色和可持續發展夥伴關係以及在新興和戰略技術領域的合作。"

龐大的德國商業代表團隨行

和肖爾茨總理同行的還有德國防長皮斯托裡烏斯（Boris Pistorius）。德國外交部長貝爾博克和教育部長施塔克-瓦青格則分別從巴黎和基輔前往新德里。德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）和勞工部長海爾（Hubertus Heil）已於周四凌晨抵達新德里。隨行的還有一個龐大的德國商業代表團。他們將出席周四晚開幕的德國經濟亞太會議。據印度外交部的消息，近650名德國、印度以及其它國家的商界領袖和CEO將參加此次會議。

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據報導，部長們將聚焦印度擴大"綠色氫"生產的雄心勃勃的計劃，也將討論有關吸引印度人才赴德的計劃。上周，德國聯邦內閣剛剛通過了吸引印度技術工人填補德國勞動力市場空缺的措施，包括簡化印度技術勞工的簽證申請，提高印度專業資格在德國的認可度等等。

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加強軍事合作

德國和印度是印太地區的防務合作夥伴。肖爾茨本周六將和外長貝爾博克以及防長皮斯托裡烏斯一起，訪問停靠在印度南部果阿邦7個月的兩艘德國海軍艦艇。它們訪印的目的是參加聯合演習，就在幾周前，德國空軍參加了印度首次舉行的多國空中演習"力量之波"。

法新社報導說，德國國際與安全事務研究所 （SWP）高級研究員克里斯蒂安‧華格納（Christian Wagner）指出，近年來"（雙方）更渴望加強軍事合作，尤其是印度方面。"

不過，德國和印度在與俄羅斯的關係上存在分歧。德國堅定支持烏克蘭，但莫迪政府在尋求與西方盟友建立更緊密的安全夥伴關係的同時，也與莫斯科保持了長期聯繫。莫迪本周出席了金磚國家峰會，並與俄羅斯總統普丁擁抱。

印度總理10月22日在俄羅斯喀山參加金磚國家峰會 圖片來源： Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS

克里斯蒂安‧華格納認為，在俄羅斯問題上的分歧不一定成為德國和印度更加緊密合作的障礙。他說，新德里有著"多極亞洲"的願景，不希望看到一個"完全被削弱的俄羅斯"，而德國"自然希望支持印度對抗中國在印度洋日益增長的霸權野心"。他分析肖爾茨此行可能還會推動"支持印度減少對俄羅斯武器依賴"的努力。

（法新社、德新社等）

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