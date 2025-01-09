發現台灣：越來越多的德國學生來台就讀

新冠疫情結束後，國際學生的留學往來重啟。前往中國的歐美學生數量一直沒能恢復到之前的水準，但來台灣的國際學生顯著增加，尤其是來自德國的大學生。

（德國之聲中文網）娜婷‧勞賓格（Nadine Laubinger）來自德國，在國立台灣大學讀國際企業管理已經快一個學期了。

在台大校園一角的「農場咖啡」，她向DW記者講述了自己如何來到台灣。娜婷在德國的本科專業是現代東亞研究，外文主修中文。台北原本是她的「第二」選擇，因為新冠疫情的關係無法去中國大陸，於是來到台灣。「最初來這裡學習中文，非常喜歡台灣，所以決定在這裡讀碩士，同時也能繼續學好中文，力求達到流利的水準。」

疫情之後，因各種原因改變了到中國留學計劃的部分德國學生，選擇了到台灣求學。不過在此之前，台灣對國際學生的吸引力也已明顯增加。

根據德國國際學術交流中心（DAAD）統計數據，2023/24學年在台灣的德國學生有1421人。其中略高於一半是來台學習中文，僅有10%的在攻讀學位，其餘的是交換生。與之比較，2016年德國在台學生有1119人。

德國在台學生增加速度高於國際學生平均增幅（圖為台大校園） 圖片來源： Tang Mi/DW

根據DAAD北京辦事處從中國教育部獲得的數據，2022年在中國大陸的德國留學生有1787人。

德國在台生數量快速增加

DAAD台北辦公室的主任董佩蘭介紹說，去年台灣國際學生的年增率約為9.4%，而德國學生的增幅則有12.2%，大大高於平均。她認為德國學生喜歡台灣有很多的理由：

「例如說這邊的社會是比較開放的，學術是自由的。相對而言，這邊的生活品質也是挺高的，跟德國相較，台灣的生活費用是比較低的，生活便利性等方面也是他們所喜歡的。」

另一個變化是，來台灣的德國學生以往念漢學和工商管理的佔多數，但近來尤其在交換學生中，有理工科背景的越來越多了。董佩蘭分析，這與台灣半導體行業在國際的曝光度提高有關。「台積電在德國設廠，台灣的知名度越來越高，理工科方面的學生，願意來台灣做交換或實習的比例就增加了。」

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即將開始在台大轉攻政治學碩士的娜婷告訴德國之聲，這裡的德國學生讀學位的不多，但交換生很多。她注意到很多交換生讀的是國際關係，「我想中國和台灣之間的緊張關係現在是一個關注的焦點，另外一些人就是想來亞洲做交換，而台灣是一個不錯的選項。」

性價比高的生活品質

娜婷這樣解釋台灣對很多德國人有吸引力的地方：「因為這裡氣候溫暖，而且在島上可以做很多事情,戶外運動比如徒步旅行、沖浪，潛水，很多學生會喜歡。而且很多台灣人講英語，不會有太大的語言障礙。」

和大部分國際學生一樣，娜婷十分享受台灣的舒適度。「在這裡你完全不需要自己煮飯」，街頭美食的價廉物美和隨時可得，是很多德國人無法想像的。豐富的文化和社團活動，也讓外國學生有認識當地社會、結交朋友的機會。

外國學生享受台灣的開放社會和便利生活 圖片來源： Tang Mi/DW

談到來台之前的考慮和擔心，娜婷說：「我之前有點擔心,這裡學習會不會很難,因為聽說在亞洲文化中,你必須非常刻苦。但開始之後發現並不是那麼難，甚至比在德國要容易。一般來說在台灣進大學比較難，不過上課不會很難，在德國是反過來。」

而地緣政治的緊張和台海安全形勢，並沒有影響這位德國女生的選擇。「我的朋友大多更擔心遇到地震，而不是跟中國有關的政治安全形勢變化。」

多元文化的魅力

董佩蘭認為，台灣另一個比較特殊的地方，就是它的文化多元性，「因為它也融合了中國的、日本的 、當地的，所以對那些對這種多元文化有興趣的德國學生來講，也相當有吸引力。」

娜婷個人覺得，「台灣人非常友善，非常熱心，樂於幫助人。在這裡我也感覺很安全。我的台灣同學比較害羞，但通常如果你先跟他們交談，他們也很喜歡跟你講話,他們也很有興趣認識外國人。我覺得，作為一個初來乍到的國際學生，在這裡結識新朋友比在德國要容易。」

來自德國的娜婷在台灣讀政治學碩士 圖片來源： Tang Mi/DW

她的印象是，台灣希望吸引更多的國際學生。「或許也是因為他們沒有正式的外交關係管道，所以想通過國際學生擴大交往。台灣為國際學生提供很多獎學金，比如學習一年華語的獎學金，包括了基本的生活費，是很不錯的。」

讀書、工作？

據董佩蘭介紹，台灣的教育部、國科委等政府部門，還有DAAD這樣的機構「都有一些合作計劃、提供一些獎學金，吸引他們過來」。另外，德國跟台灣大學之間的交換和合作也很密切，而且這種交流「增加非常快」。

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德國國際學術交流中心每年組織在台灣的獎學金生交流聚會，聽取他們的感受和經驗。董佩蘭表示，絕大多數學生的反饋都比較積極和滿意。也有一些因此計劃讀完課程後在台灣找工作。

台灣的多元文化也吸引了許多國家的年輕人 圖片來源： JAMESON WU/REUTERS

娜婷也有這樣的打算，她希望在讀完碩士後能留在台灣工作一段時間，但是鑑於台灣就業市場的情況並不樂觀，有些擔心工作機會不容易找到。而台灣的學業是否對今後的職業前途大有裨益，她也有些許存疑：「台灣的大學，即便是台大，在國際上畢竟不如北大清華那樣有名。」

德國在台學生雖然增長很快，但在數量上排不上前列。目前數量最多的國際學生都來自東南亞，去年第一位是越南，有超過2.75萬人，是其次印尼和馬來西亞，均已過萬。美國排在第十位，德國第13位。

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