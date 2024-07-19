發「敵意訊息」： 新加坡令社交平台屏蔽郭文貴相關帳號

新加坡政府周五（7月19日）要求Facebook、TikTok、YouTube等大型社群網站平台屏蔽與中國商人郭文貴相關的帳號，以制止其對新加坡的敵意宣傳。郭文貴曾聲稱新加坡已是中共的「囊中之物」。

（德國之聲中文網）新加坡政府認為，95個與郭文貴相關的社群網站帳號可能被用來發動針對新加坡的敵意訊息宣傳。該國內政部首次援引《防止外來干預（對應措施）法令》相關條文，向五個平台發出帳號限制指示。

生活在美國的郭文貴是中國共產黨的激烈批評者，並同美國右翼人士史蒂夫‧班農（Steve Bannon）關係密切。本周二，紐約聯邦法院對郭文貴被控欺詐一案做出判決，認定其詐騙客戶超過10億美元的罪名成立。他將面臨數十年的監禁。

新加坡內政部星期五發布的文告稱，在社媒平台X（前推特）、Facebook、Instagram、YouTube和TikTok上的92個帳號，在2024年4月和5月間發布超過120個談論新加坡領導層交棒的影片，這些帳號協調一致聲稱新加坡已是外國勢力的「囊中之物」，也指新加坡第四代領導人的推舉過程有外國勢力在幕後操縱。

涉嫌詐騙被捕 郭文貴庭上不認罪 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

當局調查發現，這92個帳號與流亡美國的中國商人郭文貴，以及同他相關的「新中國聯邦」（New Federal State of China）和「喜馬拉雅監管公司」（Himalaya Supervisory Organization，簡稱HSO）屬於同一個網路；另外三個社媒帳號則屬於HSO底下的新加坡分部。

新加坡內政部認為這95個社媒帳號存在外來干預，在有必要維護公眾利益的前提下，要求上述五個社媒平台採取所有合理步驟停止讓本地用戶接觸這些帳號。

「龐大的媒體網路」

郭文貴1970年出生於中國山東，自稱白手起家成為富商。2014年，在一場商業糾紛和他的一名情報聯繫人被捕後，郭文貴逃離中國。

隨後他開始在網上「爆料」中國高層的腐敗，並批評中國政府和領導人，一度引起輿論極大關注，並吸引了大批粉絲和支持者。但外界無法核實他揭露的事情是否屬實。2020年，郭文貴、郝海東、班農等人宣佈成立「新中國聯邦」，以推翻中共政權為目標。

郭文貴於2017年被北京貼上逃犯的標籤。中國當局稱郭犯有包括賄賂、綁架、詐騙、洗錢和強姦在內的至少19項重大罪行。當年，應北京的要求，國際刑警組織發布了逮捕郭文貴的「紅色通緝令」。

這位神秘的中國富豪的商業活動也引起了美國司法機構的注意。聯邦調查局於2023年3月在郭位於紐約曼哈頓的豪華公寓將其逮捕，指控他利用自己在網上的名氣騙取了數千名投資者的錢財。本周法院宣判罪名成立。

新加坡內政部的聲明提到，美國社群網站分析公司Graphika在2021年的一項研究也顯示，郭文貴是一個龐大且相互關聯的實體媒體與社媒賬戶網路的核心，在多個平台上散播虛假訊息。

因此新加坡政府「有理由相信郭文貴建立的網路有能力並可能利用這95個帳號發動針對新加坡的敵意訊息宣傳」。郭文貴曾聲稱，今年4月黃遵憲接替李顯龍出任新加坡新總理的權力交接過程，有外國勢力為幕後推手。新加坡當地媒體認為，他指的就是中國。



（路透社、聯合早報）

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