發力在華推「全自動駕駛」 馬斯克突訪北京

特斯拉首席執行官埃隆‧馬斯克本周日突訪中國。據路透社援引知情人士透露，他此行主要是為了尋求在中國推出全自動駕駛(FSD)軟體。 特斯拉目前面臨銷量下降和價格戰日益加劇的困難局面。

(德國之聲中文網）據路透社消息，根據中國航班跟蹤應用程式FlightManager的顯示，一架尾號為N272BG、註册在與SpaceX及特斯拉有關的Falcon Landing公司名下的灣流G550私人飛機本周日中午已降落在北京首都機場。

中國官媒當地時間周日下午證實了馬斯克周日抵達北京的消息。中國央視報導稱，"應中國貿促會邀請，今天（28日）下午，美國特斯拉公司首席執行官埃隆・馬斯克抵達北京，中國貿促會會長任鴻斌會見馬斯克，就下一步合作等話題進行交流。"

28日晚些時候，央視在新聞聯播中報導，「國務院總理李強4月28號在京會見美國特斯拉公司首席執行官馬斯克」。報導中稱，「李強表示，特斯拉在中國的發展堪稱中美經貿合作的成功範例......中國的超大規模市場將持續向外資企業敞開。中方言出必行，將在擴大市場準入、強化服務保障等方面繼續下功夫，為外資企業提供更優的營商環境、更有利的綜合支持，讓各國企業安心、放心地投資中國。」

推動FSD軟體在中國推出

路透社援引一位知情人士稱，馬斯克此行將尋求在北京會見中國高級官員，討論在中國推出完全自動駕駛（FSD，full-self-driving-computer）軟體，並尋求獲批將在中國收集的數據轉移到國外，以供訓練自動駕駛算法之用。

特斯拉自2021年以來按照中國監管機構的要求將其在中國收集的車輛數據存儲在上海，並且沒有將任何數據傳回美國。自十年前進入中國市場以來，特斯拉已在中國銷售了超過170萬輛汽車，其上海工廠是其全球最大的特斯拉工廠。

特斯拉上海超級工廠是特斯拉汽車首座美國本土以外的超級工廠。負責生產特斯拉Tesla Model 3、Tesla Model Y 圖片來源： picture-alliance/AP Photo/Chinatopix

四年前，這家美國電動汽車製造商推出了其Autopilot(自動輔助駕駛）軟體最自主的版本FSD（完全自動駕駛）。不過，儘管客戶一再敦促，但特斯拉迄今尚未在中國推出FSD。馬斯克本月在回應社群網站平台X上的詢問時表示，特斯拉可能"很快"向中國客戶提供FSD。小鵬汽車等中國競爭對手一直在尋求通過推出類似軟體，在與特斯拉的競爭中取得優勢。

馬斯克此行恰逢北京車展舉辦之際。該車展上周開幕，並將於5月4日結束。特斯拉在這一中國最大的車展上沒有展位。上次特斯拉在中國參展是2021年參加上海車展，其間發生了身穿印有"剎車失靈"T恤衫的車主站上特斯拉車頂上維權的事件。

特斯拉副總裁人民網發文力推"自動駕駛"

特斯拉公司負責大中華區政府事務、公共關係的全球副總裁陶琳周五（4月26日）在《人民日報》社群網站帳號上發表評論稱，"自動駕駛是新能源汽車發展新質生產力的關鍵驅動力"；"特斯拉' 端到端神經網路'技術，通過對超百萬輛行車數據進行深度學習，使用人工智慧技術來影響車輛控制，具備更高的性能上限、更擬人化的駕駛風格和更快的模型收斂速度。"文章還稱，"自動駕駛技術將催生新的商業模式和服務模式，如共享自動駕駛計程車服務"；"特斯拉CEO馬斯克也多次表示願意授權特斯拉的Autopilot自動輔助駕駛和FSD完全自動駕駛能力給到有需要的汽車企業。"

行業專家表示，中國複雜的交通狀況為訓練自動駕駛算法提供了更多場景，對加快算法訓練速度至關重要。

馬斯克稱，將於8月8日推出機器人計程車 圖片來源： Chukrut Budrul/SOPA Images via ZUMA Press/picture alliance

特斯拉如何應對價格戰困境？

馬斯克上周表示，特斯拉將利用其現有的電動汽車平台和生產線推出新的、更便宜的車型，並將提供一款採用自動駕駛技術的新型"機器人計程車"。 他本月在X上發帖稱，他將於8月8日推出機器人計程車。

由於人們對特斯拉增長前景擔憂加劇，特斯拉股價自今年年初以來已下跌近三分之一。 上周，特斯拉公佈的今年一季度收入自2020年以來首次下降。該公司本月表示，將在全球裁員10%，以應對銷量下降和中國品牌主導的電動汽車價格戰加劇的問題。

一周多前，馬斯克取消了原定前往印度與該國總理莫迪會面的行程，理由是"非常重大的特斯拉義務"。

比亞迪是如何超越特斯拉的？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

(路透社、人民網等）

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