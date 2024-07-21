當幼兒園搖身變成老人活動中心

隨著中國人口出生率驟降、老年人口顯著增加，很多幼兒園關門歇業，而老人活動中心卻蓬勃興起。「銀色經濟」成為政府經濟政策的關注點。

（德國之聲中文網）在中國北方城市太原曾經的一所幼兒園裡，一群老年人正隨著老歌翩翩起舞。嬰兒潮已經過去，人口老齡化越來越受到關注。官方數據顯示，未來幾十年裡，數億中國人將步入老年，而中國計劃生育政策導致的長期低生育率讓他們後繼乏人。

老齡危機已經波及教育部門，全國各地數千所幼兒園因招生不足而關門大吉。與此同時，養老產業正在興起。例如這所曾經的幼兒園裡，彷彿一夜之間，吵鬧的孩子長成了白發老人。

"（這個問題）隨著兒童數量持續減少而變得尤為明顯。"56歲的園長李秀玲（Li Xiuling，音譯）告訴法新社。

她說："隨著幼兒園的學生越來越少，我一直在思考如何充分利用它。"

李秀玲的幼兒園成立於2005年，最多時曾容納280名兒童，但去年不得不歇業。去年12月，它更名為"青春印象"，重新開張，成為退休老人活動中心。目前，這個地方吸引了約100名中老年學習者，他們來學習音樂、舞蹈、模特兒和其他科目。

"這是一個相當進步的主意。" 李秀玲說，"他們來這裡是為了實現年輕時的一些夢想。"

人們來這裡不只是等著變老而已

一個雨天的早晨，在這裡的一間教室裡，一位模特兒教練帶領著一群穿著傳統旗袍、舉著粉色油紙傘、頭髮梳得整整齊齊的老年婦女在教室裡練習走貓步。

在另一間教室裡，中老年學生們圍成半圓形，隨著激昂的社會主義歌曲的節奏敲打著非洲鼓。

63歲的何英（He Ying，音譯）說，加入該中心幫助她克服了退休後缺乏自信的問題，並結識了新朋友。

她告訴法新社記者："我過去常常覺得自己的文化生活……非常貧乏，生活沒有多少意義。"

她說："（這裡的人）並不只是等著變老而已。"

根據政府數據，去年中國有近15000所幼兒園關閉，入園人數比2022年減少了530萬。在工業大省山西，人口總數正在下降，去年死亡人數比出生人數多出78000人。

據政府數據，2023年，中國有近15000所幼兒園關閉，入園人數比2022年減少了530萬 圖片來源： Ding Ting/Xinhua/picture alliance

這家老人活動中心還保留著過去的痕跡，曾經的教室牆壁色彩鮮豔，房間裡擺放著雙層床和矮小的課桌。

對於曾在幼兒園任教、現在為退休人員授課的嚴希（Yan Xi，音譯）來說，這種角色的轉變需要一些時間來適應。

她說："小孩子對你言聽計從，但老年人……有自己的想法。"

"我必須更努力地思考如何與他們溝通，"嚴希對法新社說。

據當地新聞報導，其他幾所機構通過從學前教育轉向老年教育取得了成功。56歲的學生孫林芝（Sun Linzhi，音譯）說，他們發現了"老年人對教育的需求"。

她告訴法新社記者，自從加入太原這家活動中心以來，"我感覺自己又變年輕了"。

中國人口老齡化問題十分嚴重 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

三中全會也許會討論"銀色經濟"

根據官方統計，去年中國老年人口顯著增長，60歲及以上人口增加了近1700萬。

根據《經濟學人》智庫的數據，該年齡組已經佔到了總人口的20%以上，預計到2035年這一比例將上升至近三分之一。

中國政府計劃在2025年之前推出"相對健全"的全國養老體系，但中國缺乏養老院，而且地區間覆蓋率存在巨大差異。

本周，中國高層領導人在首都召開的二十屆三中全會上，可能會討論他們所稱的"銀色經濟"的未來。

中國政府預計，到2035年，從老年人友好型旅遊到技術驅動型醫療保健等面向老年人的產品和服務價值可達30兆元（4.13兆美元）。

但中國政府一直難以扭轉出生率驟降的趨勢，而這是中國人口結構失衡的主要原因。

太原這家老年活動中心的負責人李秀玲說，她懷念教室裡充滿活力的幼兒園時代。

"我非常容易動感情，"她指著廢棄的床鋪和課桌說道，"我們把它們留下來作為紀念。"

（法新社）

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