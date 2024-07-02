留學生抗議謝鋒遭拖出場 美議員質疑哈佛

（德國之聲中文網）美國眾議院「美國與中共戰略競爭特設委員會」（下稱：中國問題特別委員會）主席穆勒納爾（John Moolenaar）週一（7月1日）致函哈佛大學校長加伯（Alan Garber），就該校學生在今年4月於中國駐美大使謝鋒演說期間，遭不明人士強行帶離會場一事，表達擔憂。

穆勒納爾在信中 提及，事發當天，一名據稱來自中國的哈佛大學學生將其中一名示威學生、台灣裔的吳亭樺拖出了活動現場。事件發生後，另一名藏人抗議學生次仁央金（ Tsering Yangchen）也被疑似為主辦方的中國學生追問抗議者的姓名，還遭尾隨，讓她感到害怕。

穆勒納爾指出：「這起事件引發了人們對中國政府可能進行跨國鎮壓，以及哈佛的中國留學生參與中國政府縱容、針對批評者的騷擾和恐嚇行為的嚴重質疑。」

信中也以2022年底一名中國留學生在美國的校園內張貼支持民主的傳單，卻遭另一名中國學生恐嚇威脅的案件為例，稱部分中國學生侵犯同儕言論自由的事件屢見不鮮，「也讓人質疑我們的大學在教育學生公民自由、確保學生表達言論自由安全方面，是否做得足夠」。

2022年北京發生「四通橋事件」，隨後在海外有許多中國留學生在校園內張貼類似傳單，其中有一名女學生遭中國留學生騷擾。（示意圖） 圖片來源： Wen Liu/DW

穆勒納爾表示，自2009年以來，在美國大學中求學的中國學生數量激增，中國政府對他們的監控、控制和操縱強度也隨之增加，且北京經常利用中國學生學者聯誼會（CSSA）這類、由中國統戰部組織和集體監督的學生組織，讓其成員騷擾、恐嚇美國各大學內公開批評中國政府的中國學生。

穆勒納爾稱，像CSSA這類由北京控制的學生社團已經出現在至少150所美國大學校園內，且經常得到中國外交使團的資助和指導。

他也針對謝鋒在哈佛演說期間發生的情況，要求校長加伯回應一系列問題，其中涉及當時將吳亭樺拉走的黑衣人是否為哈佛在校生、是否為持有留學簽證的中國人；哈佛是否利用任何聯邦資金來支持CSSA；哈佛正採取哪些措施來教育和告知學生，特別是國際學生，讓他們瞭解公民自由的義務和權利等。

哈佛校方尚未回應穆勒納爾的信件。

穆勒納爾稱，中國利用當地學生組織，監視和騷擾海外留學生。（示意圖） 圖片來源： Wang Zhao/AFP/Getty Images

謝鋒演說遭抗議打斷

今年4月20日，謝鋒出席哈佛甘迺迪學院中國論壇活動致詞，期間至少三度遭到現場抗議學生打斷。

據台媒中央社早前報導，其中一名示威學生吳亭樺為「抵抗中共學生聯盟」共同主席。她在受訪時表示，當天包含她在內，場內共有2名台裔美籍學生及2名來自西藏的學生，在謝鋒發表演說時，抗議中國政府在西藏、香港及新疆等地侵犯人權的行為。

根據「自由西藏學生運動」在社群平台發佈的影片，當時吳亭樺在觀眾席起身高舉寫有「中國說謊」（CHINA LIES）的白色布條，點名謝鋒「手上沾滿鮮血，你剝奪香港的基本自由、摧毀他們的民主。現在你又想用同樣的方式對待我的國家－台灣」，隨後便被強行帶出會場。

此外，另一名藏人女學生也在人群中舉起「人民死亡」（PEOPLE DIES）的標語，指控北京「在西藏的種族滅絕行為」。在另一段影片中也有一名男學生舉著雪山獅子旗，高喊「解放西藏」，並對謝鋒高喊「你不配在這裡」。

（美國與中共戰略競爭特設委員會、路透社等）

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