男性避孕：正在興起的產業革命

除了安全套和輸精管結扎術之外，還有哪些簡單易用的避孕方法可供男性選擇？是什麼原因阻止大型製藥公司進行這方面的研發？

（德國之聲中文網）最近，在巴黎的一場關於生育權的活動中，一群充滿好奇心的人圍繞著拉布裡特（Maxime Labrit），看著他展示色彩鮮豔的男性硅膠避孕環。

這不只是一種有趣的工具，它還有社會文化上的革命意義。作為一名受過培訓的護士，拉布裡特致力推進男性避孕產品，他認為這類產品潛力巨大。

全球有超過20億男子可以產生精子。每兩次懷孕中就有一次是非計劃的結果，通常女性承擔了意外懷孕的大部分責任，而男性在控制生育能力方面的選擇卻十分有限。

好消息是，男人們已經有許多解決方案，有一些馬上就能用上。難點在於，這些方法還需要時間來證明其安全性。不過，即使對於那些持懷疑態度的人來說，一個自由掌控人生的未來也曙光初現。

除了安全套和結扎術之外

越來越多的男性對掌控自己的生育能力表現出強烈的興趣。由蓋茨基金會和聯合國等組織支持的全球研究表明，人們對新型男性避孕方法的需求正在增長。

除了安全套和輸精管結扎術，男人們在上床之前還有哪些避孕選擇？

據男性避孕倡議組織（Male Contraceptive Initiative, MCI）稱，科學家正在研發的創新方法超過100種。一些方法阻止精子的發育，讓它們無法成熟起來；另一些方法則側重於阻止精子的游動，使其無法和卵子約會。還有一些方法，讓精子與卵子相遇之後也友情見面，而無法合作造人。

開發新型男性避孕方法的努力屢屢失敗。目前，一種荷爾蒙產品在眾多創新技術中進展最快--塗抹在肩部的NES/T凝膠是迄今臨床試驗中進展最為順利的產品。

另一個有頗有前途的產品是Contraline凝膠，它可以阻塞尋歡男子的輸精管。YourChoice的非荷爾蒙每日使用男性避孕藥也被看好。這些產品目前正在進行人體測試，可能還需要5到10年才能上市。

每兩次懷孕中就有一次是非計劃的結果，通常女性承擔了意外懷孕的大部分責任 圖片來源： Waltraud Grubitzsch/dpa/picture alliance

簡單易用的男性熱避孕

目前，有些現成可用的產品採用了一種特別的方式：溫度控制。

"無需等待，你現在就可以嘗試男性熱避孕。"拉布裡特說。他因個人的挫折而發明了這些硅膠環。在與一位法國女性相戀後，她告訴他要對自己的精子負責。於是拉布裡特與父母一起忙活，在自家車庫裡開發出了Andro-Switch硅膠環的初創產品。

這個男性避孕的原理聽上去顯得過於簡單：精子生成對溫度非常敏感。硅膠環將睾丸抬高靠近身體的其餘部分，使它們易於吸收身體的自然熱量。溫度只需提高幾度，就能導致暫時的不育不孕。

在拉布裡特駕著帆船環游歐洲，宣傳他的發明創造時，類似的產品也開始在其他地方出現。法國有一種帶有加熱墊的熱避孕內褲出售。這些內褲通過把睾丸包裹在一層帶有熱量的環境中，擾亂了精子的生成。

如何確定男性避孕產品的有效性？

監測生育能力的一個關鍵方式是精液分析，即評估精子的品質。為瞭解決這個問題，德國研究員托比施（Rolf Tobisch）在中黑森應用科技大學（Technische Hochschule Mittelhessen）開發了一種家用精液分析儀--用戶可以在家中舒適地測試自己的生育能力。

然而，托比施面臨著將產品推向市場的挑戰。醫療認證既耗時又昂貴，大型製藥公司也不願投資。

他還開發了一種熱避孕裝置，聲稱只需每月加熱睾丸10分鐘就可以使男性暫時不育。儘管該產品潛力巨大，但托比施仍然難以獲得足夠的資金支持。

除了安全套和輸精管結扎術，男人們在上床之前還有哪些避孕選擇？ 圖片來源： picture alliance / CTK

醫療認證需要數年時間

"我曾無數次想過放棄。"托比施告訴德國之聲，他堅信自己的發明有效。投資者通常期望在一年內獲得回報，但醫療認證可能需要數年時間，包括大量的實驗室研究、臨床試驗以及衞生部門的批准。

無可奈何之下，一些發明者另闢蹊徑--將其產品作為性玩具或健康用品推廣。例如，熱避孕內褲被宣傳為"舒適用品"，而拉布裡特的硅膠環則在網站Thoreme.com上被稱為"來自烏拉諾斯（Uranus，古希臘天空之神，被認為代表男性力量）的飾品"。

已有關於這些產品在人類身體上的安全測試。有研究表明，這些產品可能是安全有效的。例如，三項不同的研究測試了將睾丸溫度提高1至2攝氏度的精子生成情況。參與研究的夫婦將熱避孕作為唯一的避孕手段，在超過500個女性月經周期中，未發生任何懷孕案例。

大型製藥公司為什麼退出男性避孕工具的研發？"問題並不在於男人，而在於阻礙技術和社會進步的根深蒂固的制度。"德國記者兼作家弗萊伊（Franka Frei）說。 圖片來源： picture-alliance/BSIP

大型製藥公司為什麼退出研發？

行業內流傳著一個笑話：男性避孕方法將在未來10年內問世，而這個說法已經流傳了50年。根據男性避孕倡議組織（MCI）的首席研究官尼柯爾斯（Logan Nickels）的說法，要將產品推向市場需要大型製藥公司的支持。但這些製藥巨頭並沒有率先推動，而是讓初創公司承擔風險。

最後一次大力推進還是在十多年前。當時德國製藥巨頭拜耳在人類身體上測試了一種男性避孕產品，結果發現它既有效副作用又小。

儘管如此，拜耳停止了所有有關男性生育控制的研究。拜耳在對德國之聲的聲明中解釋，他們懷疑該產品能否取得商業成功。艾伯維（Abbvie）和輝瑞（Pfizer）兩家公司表示，他們不從事男性避孕業務，也未對是否計劃投資發表意見。其他如強生（Johnson & Johnson）或梯瓦（Teva）等公司，均未在德國之聲發表本報導之前回應置評請求。

"問題並不在於男人，而在於阻礙技術和社會進步的根深蒂固的制度。"德國記者兼作家弗萊伊（Franka Frei）說。她在其著述中指出，由男性主導的研究領域和以利潤為導向的健康產業未能解決性別平等的避孕需求。

男性避孕也是一種賦權形式

全球男性對避孕方法的興趣日益增加，這表明變革正在逐步到來，新產品正在次第問世。

這不僅僅關乎產品的可用性，還關乎其被接受的程度。"只需要一款產品創出新路。"尼柯爾斯指出了潛在的連鎖效應。他認為，男性需要與可信賴的同伴坦誠交談，討論這些新產品是否適合自己。

預計全球避孕市場到2030年將達到440億美元（400億歐元），這個前景吸引了多個國家的投資。資金主要來自非營利組織和學術機構，尤其是在美國、印度、巴西和澳洲。

讓我們回到巴黎近期的這場避孕權活動。參與者對這一問題的當下和未來都滿懷樂觀：男性避孕代表著一種賦權形式。這不僅關乎性自由或經濟自由--還關乎賦予數十億人規劃生活和家庭的能力。

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。