申根40周年之際 歐洲國家邊境管製成常態

羅馬尼亞和保加利亞自2025年全面加入申根區，從而取消兩國與歐洲其他國家之間的邊界。但與此同時，在許多歐洲國家卻開始加強邊境管制，這對歐盟來說意味著什麼？

（德國之聲中文網）1985年6月14日，荷蘭、比利時、盧森堡、法國 和德國的部長在盧森堡的申根鎮簽署了一項協議，讓人們無需接受身份檢查也能自由過境各個成員國。截至今日，申根區涵蓋25個歐盟國家以及挪威、瑞士、冰島和列支敦士登等非歐盟國家。明年6月14日將迎來申根協議的40周年紀念日。

不過，這樣一項代表著「歐洲一體化」的政策最近卻開始出現了變數。越來越多國家開始重啟邊境管制抽查，以應對非法移民問題。盧森堡內政部長格洛登（Leon Gloden）對此持批評態度，他在本周四（12月12日）的歐盟內長會議上表示：「申根（協議）是歐盟最偉大的成就之一，我們決不能讓邊境再次在人們心中根深蒂固」。

在會議上，歐盟各國內長也通過投票表決，允許保加利亞和羅馬尼亞全面加入申根區，從而取消兩國與歐洲其他國家之間的邊界。該決定將於2025年1月1日起生效。

安全疑慮加劇 德國收緊邊境管制 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

管制措施數創下申根以來之最

2024年是申根區成立近40年來邊境管制最多的一年。作為歐盟最重要的過境國，德國已在與其九個鄰國的所有陸地邊界重新實施管制，這是前所未見的。而荷蘭在上周也開始對從德國和比利時入境的旅客實施邊境管制。

過去德國僅自2015年起，在與奧地利接壤的邊境開始實施管制，以阻止移民通過巴爾幹路線旅行。法國也於同年重新實施邊境管制，部分原因是恐怖主義的威脅，但很少全面實施。沒有有效證件或因以前的違法行為而被禁止入境者會被拒於邊境外，其餘任何在邊境直接申請庇護的人都可以暫時入境。歐盟法律不允許成員國直接拒絕所有尋求庇護者。

當管製成為常態

歐洲議會和歐盟委員會一再強調，在申根區內部對人員進行系統性檢查必須是「絕對例外」，並且只能作為「最後手段」，正如《申根邊界守則》所規定的那樣。然而，如果向歐盟委員會提供有效的理由，每個成員國都可以實施最長六個月的邊境管制。這些控制措施最多可以延長兩年，在極端情況下可以延長三年。

到目前為止，歐盟委員會尚未針對違反申根邊境法規的行為啟動任何正式程序，儘管一些國家的控制措施已經實施長達10年之久。

德國開始全線邊境檢查 對歐盟意味著什麼？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

德國內政部長費澤爾（Nancy Faeser）不久前宣佈，對德國所有邊境的管制應無限期地持續下去，直到抵達的移民人數下降至一定的水準。她指出：「只要德國的（移民）人數還那麼多，管制就會一直持續下去。申根地區對德國非常重要，但也必須更好地分配難民。」

費澤爾指的是歐盟的庇護程序規定。根據這些規定，尋求庇護者和難民應由其第一個進入的申根國接收，但許多移民仍從希臘、義大利、克羅埃西亞或西班牙向北前往德國等國家。這些人將被申根邊境的內部管控所攔截，或被送回他們最初抵達的歐盟國家。為了實現這一目標，歐盟通過了新的庇護程序法，但要在兩年後才能實施。

成效如何？

邊境管制的實際影響仍有待觀察。德國警方部署了多達11000名警察，其統計數據表明，有數以萬計的人希望在未經許可的情況下進入德國，其中約一半人當場被拒絕，另一半則申請庇護。

據警察工會主席羅斯寇普夫（Andreas Roßkopf）稱，德國的邊境線長達7000公里，有數不清的公路連接。因此，邊境檢查事實上也只能在主要道路的某些地點進行。同時，聯邦內政部要求警方只抽查小部分汽車司機或鐵路旅客，以免造成交通堵塞。

德國警方偶爾會在德國和波蘭邊境查獲試圖偷渡者 圖片來源： Lisi Niesner/REUTERS

帶來「安全感」？

歐盟內政和移民事務專員布魯納（Magnus Brunner）也負責申根相關事務，他對邊境管製表示理解。布魯納指出：「我們需要加強歐洲的安全，但我們也必須遵守法律規定。我們必須努力更好地保護外部邊界，讓人民感覺到我們有權決定何人能入境。」

這能否在明年申根40周年紀念時實現還是個問題。不過，申根地方議員貝裡恩（Tom Bellion）宣佈，盧森堡希望在明年6月慶祝其身為「無國界歐洲的搖籃」的角色。

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