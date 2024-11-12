用人唯「忠」 川普新政府公佈了哪些人選？

川普即將在明年1月就職，當前正處於他佈局內閣的重要時期。外傳人選包含對中國鷹派的盧比奧、瓦爾茲，還有多名反移民派人士。在川普競選期間投資超過1億美元的馬斯克是否會在新政府中扮演要角，也成為關注焦點。

（德國之聲中文網）美國總統當選人川普拿下2024年大選勝利之後，正著手建立他的下一任政府。許多觀察家指出，川普任用人才，經常是以「誰對他忠誠」為標準。而目前已經公佈或外傳的人選，則成為各界理解川普新政府外交政策走向的基準。

據路透社、美聯社等媒體週二（11月12日）的不具名消息，川普打算任命兩位代表佛州的共和黨議員接手要職：參議員盧比奧（Marco Rubio）可能是下一位美國國務卿，眾議員瓦爾茲（Mike Waltz）則有望成為白宮國安顧問。

對中鷹派人士：盧比奧與瓦爾茲

盧比奧和瓦爾茲對中國立場都較為強硬，其中盧比奧更被視為川普的國務卿人選之中最為鷹派者。他主張，應該對美國在地緣政治上的敵人採取強硬的外交政策，包括中國、伊朗和古巴。

53歲的盧比奧是拉丁美洲裔，他的祖父在1962年離開古巴。在美國國會，盧比奧更是著名的中國批評者，除了質疑中國政府對維吾爾人等少數群體的人權壓迫，也主張在科技、學術等領域，應防止中國利用美國。2020年，盧比奧推動《香港人權與民主法案》，遭中國政府以「在涉港問題上表現惡劣」為由，列入制裁名單。

在俄烏局勢方面，盧比奧認為烏克蘭應與俄羅斯協商停戰，而非試圖奪回俄羅斯過去十年來奪取的領土。今年9月他接受美國全國廣播公司（NBC）時說：「我不是站在俄羅斯那邊，但很不幸，烏克蘭要結束這場戰爭，就要靠談判解決，現實就是如此。」4月，美國通過了950億美元的對烏軍援，盧比奧也是15位投下反對票的共和黨參議員之一。

不過，盧比奧近年來在部分議題上的態度稍有軟化，趨於接近川普：競選期間，川普曾批評前幾任美國總統把美國引向了徒勞無功、代價高昂的戰爭，因而傾向推動較為克制的外交政策。路透社指出，共和黨過去曾是主張軍事干預、強硬外交政策的鷹派政黨，如今川普多數盟友卻都宣揚克制，尤其是在歐洲。

美國共和黨眾議員瓦爾茲多次在新冠疫情起源及新疆議題上批評中國 圖片來源： Jack Gruber/USA TODAY/picture alliance

至於50歲的瓦爾茲，他曾在美國陸軍特種部隊「綠扁帽」服役，也曾服務於國民警衛隊，參與過阿富汗、中東、非洲等地的任務，此外還當過國防部的政策顧問。在眾議院，他是軍事委員會下屬的戰備小組委員會成員，並參與外交委員會、情報常設專責委員會。

瓦爾茲是川普的忠實擁護者。2020年美國大選之後，川普欲推翻選舉結果，瓦爾茲支持這番企圖。

面對中國，瓦爾茲也被視為持鷹派立場，曾呼籲美國抵制2022年的北京冬季奧運，理由是中國未說清新冠疫情起源，以及中國對維吾爾人的迫害。

值得注意的是，另一位對中強硬人士、在川普上次任內當過美國國務卿、中情局（CIA）局長等要職的蓬佩奧（Mike Pompeo），已被川普排除在新內閣人選之外。

蓬佩奧是川普的支持者，但有分析稱，蓬佩奧倡導美國應在國際上發揮重要影響力，這樣的立場在新的川普政府恐怕已變成意識形態的少數。《華爾街日報》等媒體解讀，把蓬佩奧以及前美國駐聯合國大使黑利（Nikki Haley）排除在外，可能是為了替副總統當選人萬斯（JD Vance）減少2028年選總統的競爭對手。

美國前國務卿蓬佩奧和前駐聯合國大使黑利被排除在川普新政府之外 圖片來源： Brendan McDermid/REUTERS

反移民的政策副幕僚長與「邊境沙皇」

美國有線電視新聞網（CNN）等媒體消息稱，曾替川普撰寫講稿的資深顧問米勒（Stephen Miller） 即將回歸白宮，擔任負責政策的副幕僚長。萬斯已在社群媒體平台X（前推特）祝賀他。

米勒屬於傾右的共和黨人，被認為是川普反移民立場的最有力支持者之一。他曾推動建立美墨邊境圍牆、設置移民上限，而且支持大規模遣返非法移民；上週他接受福斯新聞（Fox News）訪問時更稱，遣返的工作從川普宣誓就職第一天就會開始。他也支持對穆斯林國家的人民實施入境美國禁令。

CNN引述米勒去年的說法：「任何懷疑川普總統決心的倡議人士，都犯下了嚴重的錯誤。川普將釋放聯邦權力的龐大武器庫，用以執行一場最為盛大的移民鎮壓行動。」

米勒曾是川普第一次任期的講稿撰寫人。圖為米勒今年10月出席川普造勢活動。（資料照） 圖片來源： Evan Vucci/AP/picture alliance

上週日（10日），川普透過自己創設的「真實社交」（Truth Social）社群平台宣佈，將任命移民暨海關執法局（ICE）的前代理局長霍曼（Thomas Homan）負責邊境管控。川普把此一職位形容為「邊境沙皇」（ Border Czar）；這本來是川普陣營用來批評現任副總統賀錦麗的詞彙。

霍曼亦主張應積極打擊非法移民；今年7月在共和黨全國代表大會上，他稱非法移民應該「現在開始打包行李了」。

川普團隊聲稱美國現在有2500萬名非法移民，但根據美國政府報告和獨立機構分析，目前的大約是該數量的一半。大量遣返移民的計劃也招致批評：美國移民協會（American Immigration Council）估計，這種方案可能要花費3150億美元，光是一年的運作就要花880億美元。

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哪些女性獲任命？

川普宣佈的第一位內閣人選是他的競選團隊經理、67歲的威爾斯（Susie Wiles）。在共和黨內，威爾斯享有很高的聲望，未來將成為美國史上第一個擔任白宮幕僚長的女性。

身為幕僚長，威爾斯將負責白宮運作，管理川普總統的政策議程，可以說在所有政策議題上都是關鍵顧問。

威爾斯從事政治幕僚工作多年，相當低調，甚少接受公開訪問；正如同許多政治明星的幕後推手，她避開鎂光燈，因此川普替她取了「冰姑娘」的綽號。但她的名聲響亮，很多人認為她有能力控制住以不受約束著稱的川普，讓他嚴格遵循競選行程。

威爾斯多次擔任川普角逐美國總統大位的競選操盤手。圖為她今年1月在一場造勢活動上。（資料照） 圖片來源： Andrew Harnik/AP Photo/picture alliance

另一個可能由女性擔任的是美國駐聯合國大使一職。11日，川普宣佈提名眾議員斯特凡尼科（Elise Stefanik），取代托馬斯-格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）。川普形容斯特凡尼科「非常聰明」、是「美國優先」政策的捍衛者。

斯特凡尼科過去十年來是代表紐約州的眾議員。她是川普的長期支持者，曾在川普遭彈劾時站在他這邊。斯特凡尼科已表態將接受新職位。

圖為美國眾議員斯特凡尼科。（資料照） 圖片來源： Michael Brochstein/Sipa/picture alliance

馬斯克入閣？

川普以獎勵忠誠者著稱，因此外界也關注他是否會給近期強力支持他的億萬富翁馬斯克（Elon Musk）一官半職。馬斯克在川普的競選活動上，至少投資了1.33億美元；馬斯克不只替川普背書、多次在X平台上舉辦與川普的對談活動，選前半個月還大手筆宣佈每天發1百萬美元給1位選民，鼓勵民眾登記投票。

川普曾表示馬斯克可以領導一個聯邦層級的效率委員會，推動削減政府開支、減少政府內部的官僚作風。不過，由於馬斯克的私人商業利益牽連甚廣，他能否在政府任職，仍不清楚。

然而，即使馬斯克無法進入政府體制內，未來的川普政府還是有可能透過政策措施獎勵馬斯克，或者至少對他旗下的SpaceX、特斯拉（Telsa）、X等企業提供更多保障。

DW記者Matthew Ward Agius對此文有貢獻。

（綜合報導）

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