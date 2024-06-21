產能外遷中國仍標「義大利製造」?罰款!2024年6月21日
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（德國之聲中文網）義大利競爭監管局(AGCM)在6月20日的聲明中指出，DR Automobiles「以誤導性的方式將義大利而非中國標為以DR和EVO品牌銷售的汽車的生產地」。該機構表示，這些汽車實際上都是中國製造的，只有一些邊緣裝飾件產自其他地區。
競爭監管局還說，這種誤導性手段「恰逢」DR和EVO品牌汽車在義大利市場的銷售份額增長。
DR Automobiles則表示，將對這一處罰決定提出上訴，還強調「從未向公眾隱瞞產能外遷」。
該公司使用江淮汽車、奇瑞、北汽等中國企業生產的零件組裝低成本車型，其中也包括電動汽車。一名公司發言人對法新社說，這些車型「與在中國銷售的車型並不相同，我們根據歐洲人的口味進行了調整」。發言人還稱，公司在義大利南部馬基亞-迪塞爾尼亞開展「重要的」研發和設計工作。
目前，DR Automobiles已經將義大利國旗從其徽標上移除。
汽車巨頭也中招
右翼民粹的義大利現政府發起了一場運動，旨在打擊那些將外國產汽車包裝成義大利製造的企業。當局強調，外國產的汽車不能使用義大利名稱。
就在4月，義大利車企斯特蘭蒂斯集團被迫將其Milano運動型轎車更名為Junior，因為這款車型實際上是在波蘭的工廠裡生產的。今年5月，斯特蘭蒂斯的近百輛菲亞特Topolino轎車在利沃諾港被警方查獲，這些在摩洛哥工廠內製造的轎車都貼有義大利國旗。斯特蘭蒂斯官方表示，公司遵守所有規定，只是改變了車身上的品牌標誌。
（法新社等）
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