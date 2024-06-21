產能外遷中國仍標「義大利製造」?罰款!

義大利競爭監管局6月20日對該國汽車商DR Automobiles課以600萬歐元罰款，該公司被指控將原產於中國的汽車偽裝稱義大利製造。右翼民粹的義大利政府正在嚴厲打擊本國企業將產能遷至他國卻依然貼牌「義大利製造」的行為。

（德國之聲中文網）義大利競爭監管局(AGCM)在6月20日的聲明中指出，DR Automobiles「以誤導性的方式將義大利而非中國標為以DR和EVO品牌銷售的汽車的生產地」。該機構表示，這些汽車實際上都是中國製造的，只有一些邊緣裝飾件產自其他地區。

競爭監管局還說，這種誤導性手段「恰逢」DR和EVO品牌汽車在義大利市場的銷售份額增長。

DR Automobiles則表示，將對這一處罰決定提出上訴，還強調「從未向公眾隱瞞產能外遷」。

該公司使用江淮汽車、奇瑞、北汽等中國企業生產的零件組裝低成本車型，其中也包括電動汽車。一名公司發言人對法新社說，這些車型「與在中國銷售的車型並不相同，我們根據歐洲人的口味進行了調整」。發言人還稱，公司在義大利南部馬基亞-迪塞爾尼亞開展「重要的」研發和設計工作。

目前，DR Automobiles已經將義大利國旗從其徽標上移除。

汽車巨頭也中招

右翼民粹的義大利現政府發起了一場運動，旨在打擊那些將外國產汽車包裝成義大利製造的企業。當局強調，外國產的汽車不能使用義大利名稱。

就在4月，義大利車企斯特蘭蒂斯集團被迫將其Milano運動型轎車更名為Junior，因為這款車型實際上是在波蘭的工廠裡生產的。今年5月，斯特蘭蒂斯的近百輛菲亞特Topolino轎車在利沃諾港被警方查獲，這些在摩洛哥工廠內製造的轎車都貼有義大利國旗。斯特蘭蒂斯官方表示，公司遵守所有規定，只是改變了車身上的品牌標誌。

（法新社等）

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